Metroid Prime 4 Beyond : poids du jeu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Metroid Prime 4: Beyond sera là, la semaine prochaine , mettant fin à une attente de plus de huit ans.

Autant dire que cela fait longtemps que notre "body" est "ready".

Si vous comptez acheter le jeu en version numérique sur Nintendo Switch 1, sachez qu'il vous faudra près de 27,6 Go d'espace dans la mémoire ou la carte microSD de votre console. Si vous optez pour la version Switch 2, notez que ce sera guère plus- le patch de mise à niveau étant annoncé à "seulement" 1,5 Go (et à 9,99€ )

Il sera cependant, peut-être un peu plus gros puisque sur l'eShop, Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition affiche un poids de 31,6 Go.

Et si vous préférez économiser le précieux espace de votre console (sachant qu'il y a pas mal de très gros jeux en approche), vous pourrez toujours choisir la version physique du jeu incluant une cartouche (classique).

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Lire les premières critiques du jeu grâce à notre revue de previews exclusive et voir ICI une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !

Voir aussi :

_____________________________________________________________________