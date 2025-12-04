Metroid Prime 4: Beyond - La carte du jeu dévoilée

On continue notre petit focus sur Metroid Prime 4: Beyond suite à la publication d'un nouveau trailer et de la mise à jour du site internet japonais du jeu.

Ainsi, nous avons repéré une nouvelle combinaison pour Samus ainsi que de magnifiques artworks.

Et voilà que la carte du jeu se dévoile.

Metroid Prime 4: Beyond est en effet un jeu en simili monde ouvert. Pour mémoire, notre chasseuse de prime se retrouve projetée sur une planète inconnue nommée Viewros, constituée principalement d'un gigantesque désert. Samus doit le traverser pour se rendre dans différents environnements afin d'y récupérer de mystérieuses clés...

Alors ce désert nous réserve-t-il des surprises , A priori, il y aura des ennemis, des cristaux à récupérer et même des "points d'intérêt". En attendant de voir ce que cela donnera, manette en jeu, retrouvez ici la carte avec la localisation des environnements présentés par Nintendo.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Lire les premières critiques du jeu grâce à notre revue de previews exclusive et voir ICI une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !

Voir aussi :

_____________________________________________________________________