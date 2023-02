Test Metroid Prime Remastered - Retour gagnant pour Samus Aran sur Nintendo Switch

Alors que Metroid Prime 4 est presque considéré comme un concurrent direct de Half Life 3 dans la catégorie arlésienne vidéoludique, Nintendo et Retro Studios ont fait une surprise aux joueurs lors du dernier Nintendo Direct en proposant Metroid Prime Remastered sur l'eShop de la Nintendo Switch. Alors que certains joueurs comme votre serviteur attendent la sortie de la version physique le 3 mars prochain , notre camarade Lotario en a profité pour se lancer dans la version dématérialisée pour vous proposer son test dédié !

Avant de planter le décor de cette histoire, revenons un petit peu sur la saga afin de situer où nous en sommes. Metroid Prime est sorti après Metroid, Metroid 2 Samus Return, Super Metroid et Metroid Fusion. Ce qui aura été le plus marquant avec l’arrivée de Prime, ce fut le passage à la 3D afin d’offrir une aventure ultra immersive et réussie. Pour en revenir à la chronologie, la saga Prime se déroule après les premières aventures de Samus et avant le deuxième opus. Pour mémoire, Samus est une jeune orpheline, suite à l’attaque de sa planète, qui a été élevée par les Chozo, une civilisation avancée et très spirituelle. Ils conçoivent la fameuse armure de puissance pour elle. Devenue chasseuse de prime, elle se rend sur Zèbes, planète où les pirates de l’espace se sont retranchés en possession de créatures exceptionnelles sur le plan militaire et scientifique : Les Metroids. Samus a bien évidemment rempli sa mission avec succès.