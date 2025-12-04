Metroid Prime 4 : Beyond : découverte d'une nouvelle combinaison pour Samus + superbes artworks

Hier, Metroid Prime 4: Beyond a dévoilé pas mal de nouvelles images et de nouvelles infos notamment grâce à un nouveau trailer de présentation.

Dans la foulée, le site internet japonais du jeu a été mis à jour. L'occasion de voir d'un peu plus près les nouveautés dévoilées et notamment de faire connaissance (et même d'entendre leur voix!) avec les cinq soldats bavards de la fédération galactique que Samus croisera durant son aventure.

L'occasion aussi de découvrir de nouveaux artworks et de nouvelles images du jeu que nous vous proposons d'ailleurs de retrouver sur cette page.

Durant son périple, Samus changera plusieurs fois de combinaison. Outre sa combinaison varia, Samus enfilera notamment la combinaison Vai-O-La rouge mais aussi une toute nouvelle combinaison claire du plus bel effet. Pour le moment, on ignore ce que cette combinaison apportera mais vous pouvez y jeter un oeil ci-dessous.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Lire les premières critiques du jeu grâce à notre revue de previews exclusive et voir ICI une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !

Source : Nintendo