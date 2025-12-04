Metroid Prime 4 : les performances du jeu détaillées par Digital Foundry - Le plus beau jeu de la Switch 2 et de la Switch 1

Non, Tata Yoyo, le jeu n'est toujours pas sorti mais Metroid Prime 4: Beyond est là. C'est déjà ça.

C'est le gros morceau du mois. Et s'il est diversement apprécié (avec des avis parfois opposés), le célèbre site Digital Foundry (qui s'est dernièrement émancipé d'Eurogamer) a tranché :

Metroid Prime 4 n'est pas seulement un jeu Switch 2 esthétique et techniquement abouti, mais aussi une aventure captivante, digne de la série.

Comme à son habitude, Digital Foundry s'est attaqué à l'analyse des performances du jeu dans ses versions Switch 1 et Switch 2 et pour le site, si le jeu "brille davantage par une direction artistique ingénieuse que par des prouesses techniques.", Retro Studios a su tirer parti des limitations imposées par la Switch 1 pour sublimer le jeu sur Switch 2 et réussir notamment à implémenter sur la nouvelle console un impressionnant mode 120 Hz dans un jeu entièrement en 3D et "une incroyable expérience HDR" en mode télé (la meilleure que le site ait vu depuis longtemps).

Sur la première Switch, le jeu impressionne en tournant en 60 fps constant (même dans le désert ou il y a des baisses quasi imperceptibles) et le seul sacrifice concerne la qualité des textures et la résolution.

En mode portable, le bilan est cependant plus mitigé et le site conseille de privilégier le jeu sur la télé en tout cas avec la Switch 2, car si vous possédez une Switch Oled, le jeu rappelle à quel point l'écran OLED est supérieur à celui de la Switch 2 (et cela malgré la qualité d'image inférieure de la version SW1 !)

A l'arrivée, Digital Foundry est conquis par le jeu qui est, en définitive, le plus beau jeu de la Switch 1 et de la Switch 2.

Perdormances Metroid Prime 4: Beyond

Switch 2:

mode télé : gameplay :1440p / Viseur : 2160p

mode portable : 720p / 120 fps et 1080p / 60fps

Les "possesseurs de Switch 2 bénéficient d'améliorations notables grâce à une résolution plus élevée, des textures plus nettes, une compatibilité HDR optimisée et un mode 120 Hz optionnel".

Switch 1

mode télé : gameplay :720p / Viseur : 900p

mode portable : Gameplay : 504p / Viseur : 576p

Plus de détails sur le site de Digital Foundry et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus de détails avec notre test complet du jeu sur Nintendo Switch 2..

Source : Digitalfoundry