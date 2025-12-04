Metroid Prime 4: Beyond s'offre une longue bande-annonce de présentation

Alors qu'une vingtaine de jours nous séparent de la sortie de Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo nous propose de découvrir dès à présent une longue bande-annonce de présentation du jeu. Longue de plus de 7 minutes, cette dernière nous permet d'en apprendre davantage sur la planète Viewros sur laquelle Samus a été conduite. Avec plusieurs régions à explorer et un bestiaire varié, le scan fera son grand retour pour nous permettre d'en apprendre plus sur cette planète inconnue. Nous vous laissons visionner la bande-annonce ci-dessous, et vous rappelons que Metroid Prime 4: Beyond sera officiellement disponible à partir du 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch, et sur Nintendo Switch 2.