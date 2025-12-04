Metroid Prime 4: BEYOND : nouveau trailer sur Nintendo Switch 2

Cela fait plus de huit ans qu'on l'attend mais Metroid Prime 4: Beyond est enfin en ligne de mire. Il faut encore patienter un petit peu puisque le jeu ne sera disponible que le mois prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 mais, logiquement, le nouvel épisode des aventures de Samus sera dans nos consoles avant la fin de l'année .

D'ici, là, on aura découvert, dès cette semaine , les deux premiers nouveaux amiibo tiré du jeu (le troisième sortant en même temps que le jeu)

En attendant, Nintendo vient de publier un nouveau trailer, histoire de vous mettre dans l'ambiance et de faire monter encore un peu plus la hype- ou pas.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus d'infos sur l'histoire du jeu et la moto de Samus ICI

Présentation de Metroid Prime 4: Beyond

La chasseuse de prime : Samus Aran La plus grande chasseuse de primes de la galaxie. Quel que soit le danger, elle est capable de surmonter tous les obstacles.

Monde : Viewros Une planète inconnue. Samus est soudainement transportée au cœur d'une jungle ancienne et verdoyante.

Objectif Explorez la mystérieuse planète pour trouver comment vous en échapper. Scannez les statues et les ruines que vous rencontrez pour trouver des indices et avancer. Affrontez les monstrueuses créatures qui peuplent les lieux.

Pouvoirs psychiques De mystérieuses capacités que Samus obtient au cours de son exploration de la planète. Maniez-les judicieusement pour surmonter les obstacles.

Les Lamorn : Amis ou ennemis ? Une civilisation qui peuplait autrefois Viewros. Ils font une demande solennelle à Samus.

Sylux - Tireur mortel Un énigmatique chasseur de primes empli d'une profonde rancune contre la Fédération Galactique... et contre Samus.



Spécificités de Metroid Prime 4 Beyond - Nintendo Switch 2 Edition

Fonctionnalités de la version Nintendo Switch 2 Edition Compatible avec le mode souris Graphismes et fréquence d'images améliorés Mode qualité/mode performance

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition n'est compatible qu'avec la Nintendo SWITCH 2. Si vous avez acheté la version Nintendo Switch de Metroid Prime 4: Beyond, une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition est disponible à l'achat. Découvrez la planète Viewros... La plus grande chasseuse de primes de la galaxie doit explorer une planète mystérieuse afin de trouver le moyen de retourner chez elle dans Metroid Prime 4: Beyond. Visez à la souris avec les Joy-Con 2 Jouez à la souris grâce aux fonctionnalités des Joy-Con 2 ou utilisez les commandes standard. Maniez votre Joy-Con 2 comme une souris pour viser et vous déplacer avec une précision accrue. Choisissez votre mode d'affichage Explorez une planète Viewros aux détails sublimés avec une meilleure définition, une fréquence d'images améliorée ainsi que le support HDR pour des couleurs plus intenses. Mode qualité Dans la station d'accueil : HDR 4K 60 ips Mode portable/sur table : HDR 1080p 60 ips

Mode performance Dans la station d'accueil : HDR 1080p 120 ips Mode portable/sur table : HDR 720p 120 ips

Privilégiez le niveau de détail graphique en jouant en mode qualité, ou optez pour le mode performance pour une expérience de jeu encore plus fluide. La résolution à 120 ips en mode téléviseur nécessite un écran compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fonctionnalité HDR en mode téléviseur nécessite un écran compatible.

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

