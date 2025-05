Street Fighter 6 - Les amiibo disponibles en précommande sur MyNintendoStore avec des prix qui tabassent

Cela faisait un moment que l'on avait pas eu le droit à des amiibo issus de licences tierces. Nintendo et Capcom compte bien rectifier le tir le 5 juin prochain à l'occasion de la sortie de Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition. Disponible le même jour que le jeu, les joueurs peuvent dès à présent précommander sur la boutique MyNintendoStore les amiibo suivants :

amiibo Jamie

amiibo Kimberley

amiibo Luke

Starter Set de cartes amiibo

Si les figurines ont de l'allure, il faut avouer qu'à l'image des combattants, les prix tabassent eux-aussi. Alors que les nouveaux amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sont proposés à 19,99€ l'unité, ceux de Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition sont indiqués quant à eux à 29,99€ l'unité. La solution la plus économique reste l'achat du Starter Set de cartes amiibo, qui contient pour le même prix 22 cartes NFC de combattants, à savoir :

Luke Jamie Manon Kimberly Marisa Lily JP Juri Dee Jay Cammy Ryu E.Honda Blanka Guile Ken Chun-Li Zangief Dhalsim Rashid AKI Ed Akuma

Et pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, voici ce que proposeront les amiibo une fois scannés sur votre nouvelle Nintendo Switch 2:

Enregistrer vos configurations de boutons,

Enregistrer vos contrôle et vos tenues personnalisées

Bonus exclusifs

Source : Nintendo