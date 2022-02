Capcom Fighting Collection - Une nouvelle compilation se dévoile sur Nintendo Switch

Capcom nous a proposé deux belles annonces ce jour. Après le teaser de Street Fighter 6 (qui a fort peu de chance d'arriver sur Nintendo Switch), nous avons également pu découvrir une nouvelle compilation répondant au nom de Capcom Fighting Collection. Proposant aux joueurs de (re)découvrir une dizaine de jeux de l'écurie Capcom, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. Capcom Fighting Collection sortira le 24 juin 2022 sur PlayStation® 4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC (Steam). Et pour ceux qui n'aurait pas déjà fait l'acquisition du jeu Street Fighter 30th Anniversary Collection sorti en 2018 sur Nintendo Switch, un bundle réunissant les deux compilations sera également disponible en version digitale le même jour.

À propos de Capcom Fighting Collection

Capcom Fighting Collection réunira pour la première fois les cinq jeux Darkstalkers en dehors du Japon, notamment Darkstalkers™: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers' Revenge™, Vampire Savior: The Lord of Vampire™, et les titres jusqu’alors exclusifs à l’archipel nippon : Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge™ et Vampire Savior 2: The Lord of Vampire™.

L'anthologie comprendra également la première sortie de Red Earth™ en dehors des salles d'arcade ainsi que les très appréciés Hyper Street Fighter™ II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter™ II Turbo, Super Gem Fighter™ Mini Mix,et Cyberbots:™ Fullmetal Madness. Ces classiques se classent parmi les jeux de combat les plus appréciés des salles d'arcade grâce, entre autres, à leurs nombreux personnages emblématiques tels que Chun-Li ou Morrigan.

Les joueurs pourront s’affronter en ligne pour prouver leur domination sur les dix titres, dans des matchs classés, amicaux ou personnalisés. Le multijoueur profitera d’un code réseau solide à faible latence pour les combats en ligne. Un mode Entraînement* a été ajouté pour aider novices et vétérans à apprendre les bases ou affiner leurs acquis. La compilation comprendra de nouvelles options de jeux versus en local, des ajustements de gameplay et de nouvelles fonctions comme la possibilité de réaliser des sauvegardes à tout moment en cours de parties.

Les fans pourront revivre les coulisses de création de ces titres grâce au Musée du jeu. Cette galerie présentera plus de 500 éléments, incluant des croquis et des documents de conception. Le lecteur de musique regroupera quant à lui plus de 400 thèmes entraînants.