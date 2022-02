Street Fighter 6 : premier teaser en attendant plus d'infos cet été

Le compte à rebours de Capcom est arrivé à son terme pour dévoiler Street Fighter 6 ! Dans la foulée, un premier teaser a été publié. Par contre pour avoir plus d'infos il faudra attendre cet été . Si on sait pas encore sur quelle(s) plateforme(s) on retrouvera le jeu, et donc si la Nintendo Switch est concernée (mais on peut rêver) au moins on sait que la console de Nintendo recevra la compilation de jeux de baston arcade, Capcom Fighting Collection le 22 juin prochain.

Source : Streetfighter