Capcom Fighting Collection s'offre un trailer à l'occasion de sa sortie sur Nintendo Switch

Capcom célèbre 35 ans de jeux de combat cette année avec la sortie de Capcom Fighting Collection sur Nintendo Switch et supports concurrents. Cette compilation comprend pas moins de 10 classique de l'Arcade comprenant les 5 titres de la licence Darkstalkers que l'on n'avait pas revu depuis un moment sur consoles modernes. En attendant notre test dédié, nous vous laissons (re)découvrir ci-dessous la liste des 10 titres présents dans la compilation, ainsi que son trailer de lancement.

Les joueurs pourront s’affronter en ligne pour prouver leur domination sur les dix titres, dans des matchs classés, amicaux ou personnalisés. Le multijoueur profite d’un code réseau de type Rollback pour une expérience optimale de combats en ligne. Un mode Entraînement* a été ajouté pour aider novices et vétérans à apprendre les bases ou affiner leurs acquis. La compilation comprend de nouvelles options de jeux versus en local, des ajustements de gameplay et de nouvelles fonctions comme la possibilité de réaliser des sauvegardes à tout moment en cours de parties ou de paramétrer les touches.

Les fans pourront revivre les coulisses de création de ces titres grâce au Musée du jeu. Cette galerie présente plus de 500 éléments, incluant des croquis et des documents de conception. Le lecteur de musique regroupe quant à lui plus de 400 thèmes entraînants.

Les joueurs ayant acheté les versions numériques du jeu avant le 30 septembre 2022 recevront des illustrations spéciales et des morceaux de musique exclusifs arrangés par CAP-JAMS et d'autres artistes. Les joueurs peuvent également recevoir THREE WONDERS dans Capcom Arcade 2nd Stadium (lancement le 22 juillet 2022) s'ils achètent Capcom Fighting Collection pendant cette période. Le pack numérique Capcom Fighting Bundle comprenant Capcom Fighting Collection et Street Fighter 30th Anniversary Collection est également disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam).