Street Fighter 6 - Le groupe de K-Pop æspa débarque le 4 juillet dans une nouvelle collaboration

Pour ce mois de juillet, Capcom vient d'officialiser la collaboration entre Street Fighter 6 et le groupe de K-Pop phénomène æspa. À partir du 4 juillet , les joueurs pourront ainsi profiter d'un tout nouveau costume pour Juri, et profiter d'une commentatrice supplémentaire. Le Battle Hub se mettra également aux couleurs du groupe, et plusieurs objets seront à collectionner pour une durée limitée.

Le contenu de la collaboration entre Street Fighter 6 et æspa comprendra les éléments suivants : Nouveau Costume de Juri : les joueurs pourront acheter le Costume 4 de Juri feat. æspa (couleurs 1-10) inspiré par les concepts et les motifs de l'album d'æspa, dans la boutique du jeu pour 350 Fighter Coins. Cette tenue pourra être achetée pendant une durée limitée, du vendredi 4 juillet 2025 à 09h00 au samedi 4 juillet 2026 à 08h59 (Heure française).

"Here Comes a New Commentator" : la populaire artiste virtuelle nævis, bien connue dans l'univers d'æspa, sera la nouvelle commentatrice en temps réel du jeu et la toute première artiste virtuelle ajoutée à la liste des commentateurs (langues : coréen, japonais et anglais). Connue comme l'acolyte d'æspa, nævis a été créée par la société SM Entertainment en tant que première artiste virtuelle. Elle a fait ses débuts en 2020 sur le premier single d'æspa et a sorti son premier single indépendant en 2024. En tant que navigatrice curieuse qui a émergé du monde numérique vers le monde réel, les réactions uniques de nævis devrait ravir les fans d'æspa !

Objets spéciaux de collaboration : des cadres photo, des fonds d'écran et des titres spéciaux de collaboration seront disponibles en accédant aux « Actualités de collaboration æspa x Street Fighter 6 » dans le jeu, du vendredi 4 juillet 2025 à 09h00 au mardi 5 aout 2025 à 04h59 (heure française). Le Battle Hub sera également décoré et thématisé pour permettre aux joueurs de découvrir l'héritage d'æspa pendant une durée limitée, du vendredi 4 juillet 2025 à 09h00 au mardi 5 août 2025 à 04h59 (heure française). Tous les joueurs qui se connecteront pendant cette période recevront également un objet de collaboration gratuit ! Les personnages de Street Fighter 6 Year 3 rejoindront bientôt le casting : Sagat le 5 août, suivi de C. Viper (automne 2025), Alex (début du printemps 2026) et Ingrid (fin du printemps 2026). Les Costumes 4 pour sept personnages arriveront en même temps que Sagat ! De nouvelles informations et de mises à jour sur Street Fighter 6 seront partagées prochainement !