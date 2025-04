Street Fighter 6 : La baston de rue s'invite sur Nintendo Switch

Si la Nintendo Switch n'a eu le droit qu'à d'anciens opus de la licence Street Fighter, Capcom compte bien rectifier le tir avec la sortie de la Nintendo Switch 2. Dès le 5 juin , jour de sortie de la console, les joueurs vont pouvoir s'affronter dans des duels endiablés sur Street Fighter 6. Pour accompagner cette version, les joueurs auront également l'occasion de se lancer dans la collection de nouveaux amiibo. Nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous, accompagné du trailer officiel.

Street Fighter 6 proposera son lot de combats sur la toute nouvelle plateforme Nintendo, offrant de nouvelles façons de jouer, un nouveau mode passionnant, et bien plus encore ! Parallèlement, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, plébiscité par la critique, mettra l'histoire captivante des Kami entre les mains des joueurs grâce à de toutes nouvelles fonctionnalités. Les futurs utilisateurs de la Nintendo Switch 2 peuvent se réjouir de découvrir et d'explorer ces deux jeux réimaginés sur cette nouvelle plateforme.

La compétition sera féroce sur Nintendo Switch avec Street Fighter 6 !

La saga culte de jeux de baston de Capcom est plus que jamais prête à défendre son titre avec la sortie de Street Fighter 6 sur Nintendo Switch 2 ! A partir du 5 juin 2025, il sera possible de continuer le combat aussi bien chez soi qu’en déplacement. Vétérans de l’arène ou nouveaux venus, tous les profils vont pouvoir se préparer à reprendre l’affrontement n'importe où, n'importe quand, et à s’immerger dans la compétition.

Nouveaux modes et nouvelles fonctionnalités :

Matchs sans fil en local – le 1 vs 1 fait s’affronter les joueurs dans des combats endiablés via le mode sans fil local entre deux Nintendo Switch 2.

– le 1 vs 1 fait s’affronter les joueurs dans des combats endiablés via le mode sans fil local entre deux Nintendo Switch 2. Matchs d'avatars locaux – Les combattant personnalisés vont pouvoir s’affronter dans les matchs d'avatars nouvellement ajoutés au mode sans fil local. Ils possèdent chacun l’apparence créée par le joueur et les coups spéciaux débloqués auprès des différents Maitres dans le mode World Tour.

Des façons amusantes et uniques de se battre entre amis :

Mode Sur Table – Ils sera possible de partager l'excitation du combat avec ses amis à l'aide des Joy-Con™ et de profiter de Street Fighter 6 en mode Sur Table. Les types de contrôle Classique, Moderne et Dynamique ont été configurés pour les Joy-Con 2, ce qui permet de s'affronter n'importe où avec une seule machine.

– Ils sera possible de partager l'excitation du combat avec ses amis à l'aide des Joy-Con™ et de profiter de Street Fighter 6 en mode Sur Table. Les types de contrôle Classique, Moderne et Dynamique ont été configurés pour les Joy-Con 2, ce qui permet de s'affronter n'importe où avec une seule machine. Gyro Battle – Les joueurs vont devoir se préparer à bouger avec les Gyro Battles. À l'aide des Joy-Con, deux joueurs peuvent s'affronter en utilisant des commandes de mouvement dynamiques, tout en suivant les mêmes règles que les matchs en 1 VS 1.

– Les joueurs vont devoir se préparer à bouger avec les Gyro Battles. À l'aide des Joy-Con, deux joueurs peuvent s'affronter en utilisant des commandes de mouvement dynamiques, tout en suivant les mêmes règles que les matchs en 1 VS 1. Calorie Contest – Les joueurs vont pouvoir débloquer un nouveau palier d’intensité avec le mode Calorie Contest de Street Fighter 6 ! Ce mode unique et amusant permet aux joueurs d'utiliser leurs Joy-Cons pour effectuer diverses actions, telles que des attaques et des super-arts, qui font grimper la jauge de calories. Un mode qui met à l'épreuve leur force et leur endurance !

Nouveaux amiibo™ - Figurines et cartes à collectionner.

Nouvelles figurines et cartes amiibo - Street Fighter 6 proposera dès son lancement des figurines amiibo à collectionner de certains personnages : Luke, Jamie et Kimberly. Il sera aussi possible d’obtenir des cartes amiibo à collectionner avec le Starter Pack comprenant les 22 personnages de Street Fighter 6 jusqu'à l'année 1. Des boosters seront également disponibles à l'avenir, avec de nouveaux personnages et designs. Ces figurines et cartes amiibo peuvent être chargées dans le jeu, ce qui permet de débloquer du contenu exclusif.

- Street Fighter 6 proposera dès son lancement des figurines amiibo à collectionner de certains personnages : Luke, Jamie et Kimberly. Il sera aussi possible d’obtenir des cartes amiibo à collectionner avec le Starter Pack comprenant les 22 personnages de Street Fighter 6 jusqu'à l'année 1. Des boosters seront également disponibles à l'avenir, avec de nouveaux personnages et designs. Ces figurines et cartes amiibo peuvent être chargées dans le jeu, ce qui permet de débloquer du contenu exclusif. Figurines et cartes amiibo personnalisables – Il sera possible de passer à la vitesse supérieure en matière de personnalisation grâce aux interactions amiibo. Mais aussi de personnaliser et enregistrer et charger le costume de son personnage ainsi que ses paramètres de touches sur les figurines/cartes amiibo. Les figurines amiibo Ryu et Ken de Super Smash Bros.™ peuvent être aussi utilisées, pour encore plus de fun.

– Il sera possible de passer à la vitesse supérieure en matière de personnalisation grâce aux interactions amiibo. Mais aussi de personnaliser et enregistrer et charger le costume de son personnage ainsi que ses paramètres de touches sur les figurines/cartes amiibo. Les figurines amiibo Ryu et Ken de Super Smash Bros.™ peuvent être aussi utilisées, pour encore plus de fun. Récompenses - Chaque figurine et carte collectionnable, y compris les figurines amiibo Ryu et Ken de Super Smash Bros, débloque une gamme de récompenses exclusives. Pour les figurines et les cartes amiibo, le joueur recevra des fonds d'écran et des cadres photo spécifiques à chaque personnage. De plus, les propriétaires de figurines amiibo recevront également une musique, un fond d'écran d'appareil et un cadre photo exclusifs !

Une nouvelle édition pour un jeu encore plus complet

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition sera disponible le 5 juin 2025 sur toutes les plateformes, notamment la PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PC (Steam), et la nouvelle Nintendo Switch 2. Cette édition comprend les personnages et les stages sortis au cours des années 1 et 2, soit un total de 26 personnages incluant leur Costume 1 avec leurs couleurs 3 à 10, et 20 stages. L'édition standard arrivera également sur Nintendo Switch 2 !