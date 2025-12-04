Metroid Prime 4: Beyond est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Il a enfin passé le cap de l'arlésienne ! Annoncé en juin 2017, il aura fallu attendre ce 4 décembre 2025 pour mettre la main sur Metroid Prime 4: BEYOND. Et pour l'occasion, le titre se fend de 2 versions : une dédiée à la Nintendo Switch, et une Nintendo Switch 2 Edition pour la petite sœur sortie cette année. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test est disponible dans nos colonnes depuis mardi.

Planète inconnue. Puissance libérée.

Samus Aran, la plus grande chasseuse de primes de la galaxie, doit faire appel à ses nouvelles capacités psychiques pour explorer la mystérieuse planète Viewros et s'en échapper dans Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch.

Scannez les statues et les ruines que vous rencontrez pour trouver des indices et avancer, et développez de nouvelles capacités psychiques à mesure que vous en apprenez plus sur les Lamorn, une ancienne civilisation qui peuplait autrefois Viewros.

Affrontez d'étranges créatures, chevauchez la Vai-O-La, un nouveau véhicule, pour traverser de vastes étendues, et faites face à Sylux, un énigmatique chasseur de primes empli d'une profonde rancune contre la Fédération Galactique... et Samus.