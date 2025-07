Metroid Prime 4 serait toujours en cours de développement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Annoncé il y a plus de huit ans, Metroid Prime 4: Beyond se fait toujours attendre.

Certes, Nintendo nous en a dévoilé beaucoup plus sur le jeu, et notamment sur sa Nintendo Switch 2 Edition mais, à ce jour Metroid Prime 4: Beyond ne dispose toujours pas de date de sortie, autre qu'un vague 2025 .

Une absence de visibilité qui reste tout de même assez étrange même si on s'attend, fort logiquement, que le jeu sorte (enfin) pour les fêtes.

Alors que se passe-t-il avec Metroid Prime 4: Beyond ?

Si on en croit un certain KiwiTalkz, qui est connu, dit-il, pour ses interviews de développeurs (notamment de chez Retro Studios), tout va bien;

Si le jeu n'a pas encore de date de sortie, c'est "normal" : c'est tout simplement parce que le développement de Metroid Prime 4: Beyond n'est pas encore terminé !

Tout devrait néanmoins s'éclairer lors du prochain NINTENDO DIRECT. Et si ce n'est pas le cas, KiwiTalkz promet "d'apaiser les craintes" en expliquant ce qui se passe :

Je sais que les fans de Metroid sont impatients mais la raison pour laquelle il n'y a pas de date de sortie est que le jeu n'est pas terminé. Si après le prochain direct il n'y a pas de date précise, j'expliquerai ce qui se passe pour apaiser les craintes des gens, soyez patients encore un peu, ça vient !

Alors Metroid Prime 4 est-il encore en développement et peut-il voir sa sortie, décalée à l'année prochaine ? En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires....

Pour le moment, Metroid Prime 4: Beyond est attendu en 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.

