Nintendo Direct : les rumeurs prédisent un nouveau Nintendo Direct en... juillet

La Nintendo SWITCH 2 est disponible depui s le 5 juin et remporte déjà un joli succès.

Cependant, du côté de son catalogue de sorties à venir, on reste encore dans le flou. Pour y voir plus clair, un Nintendo Direct semblerait tout indiqué...

Généralement, c'est début septembre (voire fin août) que Nintendo tire ses cartouches pour les fêtes de fin d'année avec un Nintendo Direct...

Mais certains spécialistes des rumeurs continuent d'affirmer que Nintendo n'attendra pas la rentrée et qu'une Nintendo Direct sera diffusé avant la fin du mois de juillet, soit d'ici la fin de la semaine prochaine .

C'est le cas de Nate the Hate qui il y a encore deux jours, restait accroché à la rumeur qu'il avait lui-même contribué à propager plus tôt ce mois-ci à savoir qu'à sa connaissance, un Nintendo Direct serait diffusé avant la fin du mois de juillet.

Evidemment, comme toujours, à ce stade, c'est "pt'être ben qu'oui, pt'être ben que non" et on prendra donc cette affirmation avec des pincettes, sachant que de toute façon, on sera fixé dans moins d'une semaine.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Et toujours :Tout savoir sur la Nintendo SWITCH 2 grâce à notre test complet

Lire aussi :