Nintendo Switch 2
Metroid Prime 4: Beyond : nouveau trailer des nouvelles aventures de Samus Aran
Par rifraff - Il y a 10 heures
La Hype continue de monter. L'ultime "gros" jeu Nintendo de l'année 2025 se prépare à arriver sur les consoles Switch.
En attendant de pouvoir découvrir les nouvelles aventures de Samus Aran dans Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo nous immerge dans l'ambiance du jeu grâce à un nouveau trailer que vous pouvez retrouver sur cette page.
Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Lire les premières critiques du jeu grâce à notre revue de previews exclusive et voir ICI une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !
Voir aussi :
- MP4 BEYOND : Revue de previews
- La carte du nouveau Metroid Prime dévoilée
- MP4: BEYOND : Rôle des amiibo détaillé
- MP4 Beyond se dévoile avec des vidéos de gameplay
- Metroid Prime 1–3: A Visual Retrospective : l'artbook évènement dévoile ses 30 premières pages
- Détails et images de Vai-O-La, la moto de Samus dans le nouveau Metroid Prime
_____________________________________________________________________