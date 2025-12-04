Metroid Prime 4: Beyond : nouveau trailer des nouvelles aventures de Samus Aran

La Hype continue de monter. L'ultime "gros" jeu Nintendo de l'année 2025 se prépare à arriver sur les consoles Switch.

En attendant de pouvoir découvrir les nouvelles aventures de Samus Aran dans Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo nous immerge dans l'ambiance du jeu grâce à un nouveau trailer que vous pouvez retrouver sur cette page.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Lire les premières critiques du jeu grâce à notre revue de previews exclusive et voir ICI une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !

