Nintendo Switch 2

Metroid Prime 4: Beyond : nouveau trailer des nouvelles aventures de Samus Aran

Par rifraff - Il y a 10 heures

La Hype continue de monter. L'ultime "gros" jeu Nintendo de l'année 2025 se prépare à arriver sur les consoles Switch. 

En attendant de pouvoir découvrir les nouvelles aventures de Samus Aran dans Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo nous immerge dans l'ambiance du jeu grâce à un nouveau trailer que vous pouvez retrouver sur cette page.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. 

Lire les premières critiques du jeu grâce à notre revue de previews exclusive et voir ICI une sélection de vidéos de gameplay de Metroid PRIME 4 BEYOND !

Voir aussi :

_____________________________________________________________________

Metroid Prime 4: Beyond
Nintendo
Retro Studios

  • 04 décembre 2025
  • 04 décembre 2025
  • 04 décembre 2025
Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition
Nintendo
Retro Studios

  • 04 décembre 2025
  • 04 décembre 2025
  • 04 décembre 2025

Sur le même sujet

5
Image news
gamescom : le prix du meilleur jeu Nintendo 2024 annulé à cause d...
11
Image news
Nintendo confirme le calendrier de sorties des prochains jeux Nin...
4
Image news
Metroid : un nouvel opus en 2D en préparation ?