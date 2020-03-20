Animal Crossing : New Horizons : liste et rôle des amiibo Zelda compatibles avec la mise à jour gratuite

Vous espériez un nouvel épisode d'Animal Crossing ? A priori, il va falloir attendre un peu.

En effet dès le début d'année prochaine , Animal Crossing : New Horizons s'offre une Nintendo Switch 2 Edition et une mise à niveau à 4,99€ (si vous possédez déjà le jeu Switch. Au programme, du 4K (et non du KK, faut rester correct, s'il vous plait), des commandes en mode souris (pratique notamment pour décorer les intérieurs ou faire des gribouillis sur le panneau d'annonces), la possibilité (folle) d'appeler les résidents par leur nom (en utilisant le micro de la console et des sessions multijoueurs jusqu'à 12 joueurs (avec possibilité d'utiliser le CameraPlay). Voir les détails ICI.

Dans le même temps, le jeu recevra une "grosse" mise à jour, gratuite cette fois, quelle que soit l'édition du jeu.

Une fois la mise à jour effectuée, un hôtel fera son apparition sur le ponton. De nouveaux touristes feront leur apparition et vous serez inviter à redécorer leur chambre. le stockage d'objets passera à 9000 et vous pourrez désormais y stocker des arbres et des plantes. Par ailleurs, Resetti pointera enfin le bout de son museau mais pas de panique, il n'effacera pas votre partie pour avoir oublié de sauvegarder (quelle époque!) mais vous aidera à supprimer d'un coup les éléments qui ne vous plaisent plus.

Les abonnés au Nintendo Switch Online pourront aussi créer jusqu'à trois îles supplémentaires, en collaboration avec vos amis. La mise à jour ajoutera plusieurs nouveaux objets notamment des objets LEGO mais aussi d'anciennes consoles qui vous permettront même de jouer à certains jeux rétro (via le Nintendo Switch Online, toujours).

De plus en utilisant certains amiibo des séries Splatoon et Zelda, vous pourrez débloquer des personnages et des objets inspirés des jeux des deux franchises. Le site japonais officiel de Nintendo a donné la liste des amiibo compatibles avec les jeux. En ce qui concerne Zelda, vous pourrez débloquer Babil et Mineru qui viendront s'installer sur votre île et récupérer des tas d'accessoires et de vêtements pour transformer votre personnage en Link ou en Zelda.

Retrouvez ci-dessous la liste des amiibo Zelda compatibles :

Babil

Bokoblin (Breath of the Wild)

Daruk (Breath of the Wild)

Ganondorf (Tears of the Kingdom)

Link (Archer) (Breath of the Wild)

Link (Majora’s Mask)

Link (Smash Bros)

Link (Skyward Sword)

Link (Tears of the Kingdom)

Revali (Breath of the Wild)

Toon Link (Smash Bros)

Toon Link (Wind Waker)

Babil (Tears of the Kingdom)

Young Link (Smash Bros)

Yunobo (Tears of the Kingdom)

Zelda (Wind Waker)

Zelda et Célestrier (Skyward Sword)

Mineru

Ganondorf (Smash Bros)

Gardien (Breath of the Wild)

Link (8-Bit) (The Legend of Zelda)

Link (Link’s Awakening)

Link (Ocarina of Time)

Link (Cavalier) (Breath of the Wild)

Link (Twilight Princess)

Mipha (Breath of the Wild)

Riju (Tears of the Kingdom)

Sheik (Smash Bros)

Sidon (Tears of the Kingdom)

Urbosa (Breath of the Wild)

Link Loup (Twilight Princess)

Zelda (Breath of the Wild)

Zelda (Smash Bros)

Zelda (Tears of the Kingdom)

Pour rappel, ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS - NSW2 Edition et la mise à jour gratuite débarqueront le 15 janvier 2025 . Voir aussi notre test complet et nos vidéos exclusives.

Et toujours :

