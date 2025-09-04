Donkey Kong Bananza sera-t-il sacré Jeu de l'Année 2025 ? Les nommés aux Game Awards 2025 dévoilés

The Game Awards célèbreront les jeux de l'année, le mois prochain, le 11 décembre 2025 très précisément..

En attendant, le site web de l'évènement vient de publier la liste des nommés dans les différentes catégories et notamment dans celle du Jeu de l'année 2025.

Sont en lice cette année :

Et...

Alors, honnêtement, aussi génial que soit le nouveau jeu de DK (voir notre test), on le voit mal devenir le GOTY 2025 car ce n'est pas vraiment le genre de jeu généralement célébré aux Game Awards et que de toute façon tout le monde s'attend à ce que la cérémonie soit le point culminant du succès foudroyant de Clair Obscur : Expédition 33. Mais, évidemment, on fera semblant de croire que tout est possible !

En attendant, n'hésitez pas à nous dire quel est pour vous le jeu de l'année 2025 en commentaires. Notez que dans la même temps, Mario Kart World essaiera de ravir le prix du meilleur Jeu de Course de l'année...

Pour rappel, Donkey Kong Bananza est disponible en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Pour tout savoir sur ce jeu très réussi, nous vous invitons à lire notre test complet ICI

Source : Thegameawards