Tomb Raider : le prochain jeu des aventures de Lara Croft dévoilé aux Game Awards 2025

Alors que Tomb Raider: Definitive Edition a débarqué, par surprise, sur l'eShop des consoles Switch le mois dernier (voir tous les détails ICI) et qu'une série télé est actuellement en préparation pour Prime Vidéo, la licence Tomb Raider devrait à nouveau faire l'évenement lors des Game Awards qui se dérouleront dans la nuit de jeudi à vendredi. En effet, le "futur" de la licence sera présenté durant le show, probablement avec un nouveau jeu.

Le dernier jeu de la franchise est sorti en 2018 et même s'il n'est pas disponible encore sur une console Nintendo, on espère que le prochain jeu le sera. Pour le découvrir, rendez-vous demain soit (ou plutôt en France métropolitaine, vendredi à 1h du matin) pour le découvrir.

Rendez-vous jeudi soir pour découvrir l'avenir de l'une des franchises les plus emblématiques du monde du jeu vidéo. @tombraider C'est un événement à ne pas manquer.

Did you miss her? She missed you. ????



As just revealed in The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in to @thegameawards on December 11 for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises @tombraider#TombRaider #Fortnite #TheGameAwards pic.twitter.com/IiN3jPQSkS — Tomb Raider (@tombraider) December 8, 2025

