Tomb Raider Definitive Edition désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Prix, poids et détails

Surprise ! Sans tambour ni trompettes, le remaster de Tomb Raider: Definitive Edition, la version initialement sortie en 2014 sur Xbox One et PlayStation 4, débarque dès aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2.

Square Enix s'est associé à Aspyr (spécialiste des portages et des remasters à qui l'on doit notamment Tomb Raider I-III Remastered et Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered).

Le jeu est disponible avec tout le contenu téléchargeable et aussi le mode en ligne jusqu'à huit joueurs. Il est disponible sur les deux consoles au prix de lancement de 16,37€ (au lieu de 18,19€) pour un poids de 27,1 Go (même sur Switch 1).

Retrouvez ci-dessous une présentation du jeu, quelques captures de la fiche eShop ainsi qu'un trailer de lancement. Enjoy.

Tout le contenu téléchargeable inclus : Comprend tout le contenu téléchargeable déjà sorti, dont six tenues bonus pour Lara, huit cartes multijoueur en ligne et quatre personnages multijoueur. Multijoueur en ligne : Oui, le mode multijoueur en ligne à 8 joueurs est inclus ! Faites équipe avec (ou combattez contre) d'autres survivants. Contenu bonus numérique : Découvrez les coulisses grâce aux versions numériques de la bande dessinée Dark Horse Tomb Raider: The Beginning, du mini-livre d'art Tomb Raider: The Art of Survival et de la série de vidéos des développeurs « Final Hours of Tomb Raider ». Remise de lancement : Pour démarrer, le jeu est disponible avec une remise de 10 % sur son prix habituel de 18,19€ pour tout le monde jusqu'au 24 novembre ! Remise fidélité : En guise de remerciement, les propriétaires de Tomb Raider I-III Remastered sur Nintendo Switch bénéficient d'une remise supplémentaire de 10 %. Remise fidélité : En guise de remerciement spécial, les propriétaires de Tomb Raider IV-VI Remastered sur Nintendo Switch bénéficieront également d'une réduction de 10 %

