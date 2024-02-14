Nintendo Switch 2

Tomb Raider Definitive Edition désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Prix, poids et détails

Surprise ! Sans tambour ni trompettes, le remaster de Tomb Raider: Definitive Edition, la version initialement sortie en 2014 sur Xbox One et PlayStation 4, débarque dès aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2

Square Enix s'est associé à Aspyr (spécialiste des portages et des remasters à qui l'on doit notamment Tomb Raider I-III Remastered et Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered).

Le jeu est disponible avec tout le contenu téléchargeable et aussi le mode en ligne jusqu'à huit joueurs. Il est disponible sur les deux consoles au prix de lancement de 16,37€ (au lieu de 18,19€) pour un poids de 27,1 Go (même sur Switch 1).

Retrouvez ci-dessous une présentation du jeu, quelques captures de la fiche eShop ainsi qu'un trailer de lancement. Enjoy.

Tomb Raider: Definitive Edition est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Tout le contenu téléchargeable inclus : Comprend tout le contenu téléchargeable déjà sorti, dont six tenues bonus pour Lara, huit cartes multijoueur en ligne et quatre personnages multijoueur.

Multijoueur en ligne : Oui, le mode multijoueur en ligne à 8 joueurs est inclus ! Faites équipe avec (ou combattez contre) d'autres survivants.

Contenu bonus numérique : Découvrez les coulisses grâce aux versions numériques de la bande dessinée Dark Horse Tomb Raider: The Beginning, du mini-livre d'art Tomb Raider: The Art of Survival et de la série de vidéos des développeurs « Final Hours of Tomb Raider ».

Remise de lancement : Pour démarrer, le jeu est disponible avec une remise de 10 % sur son prix habituel de  18,19€ pour tout le monde jusqu'au 24 novembre !

Remise fidélité : En guise de remerciement, les propriétaires de Tomb Raider I-III Remastered sur Nintendo Switch bénéficient d'une remise supplémentaire de 10 %.

Remise fidélité :  En guise de remerciement spécial, les propriétaires de Tomb Raider IV-VI Remastered sur Nintendo Switch bénéficieront également d'une réduction de 10 %

