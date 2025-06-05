Nintendo lance les Offres Black Friday sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Notre sélection des meilleurs jeux à petits prix

Le Black Friday est à la base une journée de promotions "monstres" qui fait suite à la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis et se tient le dernier vendredi de novembre (le 28 novembre , cette année).

C'est désormais un rendez-vous commercial mondial qui permet d'animer les magasins entre Halloween et Noël. On est censé y faire de super bonnes affaires mais comme les soldes se déclinent quasiment toute l'année sous différentes formes, c'est devenu une période de promotion plus ou moins comme les autres.

Ainsi, Nintendo vient de lancer son offre Black Friday qui ressemble à ses autres offres promotionnelles mais qui vous permettra d'obtenir sur l'eShop quelques ristournes sympas sur de nombreux jeux dont quelques jeux Nintendo.

C'est aussi une façon pour les éditeurs de remettre sur le devant de la scène, de très bons jeux, parfois oubliés, de leur catalogue et pour les joueurs, une nouvelle occasion de les obtenir.

Comme d'habitude, retrouvez notre sélection de jeux Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2 en promotion actuellement, sachant qu'il y en a vraiment beaucoup et que, évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive.

D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager vos bons plans et vos coups de cœur en commentaires.

Notre offre Black Friday est lancée ! Jusqu'au 30 novembre, profitez de réductions sur des milliers de jeux et contenus additionnels Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ! Vous pouvez aussi prolonger la durée de votre abonnement Nintendo Switch Online en profitant de ces offres !

Notre sélection des jeux en promotion dans l'offre "Black Friday" sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2

Jeux Nintendo SWITCH 2

SPLIT FICTION : 49,99 € 39,99 €

39,99 € Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition : 69,99 € 41,99 €

41,99 € SONIC X SHADOW GENERATIONS - Edition Digital Deluxe : 59,99 € 29,99 €

29,99 € EA SPORTS FC 26 : 69,99 € 34,99 €

34,99 € Little Nightmares III : 39,99 € 31,99 €

31,99 € Tony Hawk's Pro Skater™ 3 + 4 : 49,99 € 29,99 €

29,99 € Kunitsu-Gami: Path of the Goddess : 39,99 € 29,99 €

29,99 € Un nouveau conte des Kami vous attend...

Lynked: Banner of the Spark – Nintendo Switch 2 Edition : 22,99 € 11,49 €

11,49 € Puyo Puyo Tetris 2S : 39,99 € 23,99 €

23,99 € RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army : 49,99 € 34,99 €

No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES : 39,99 € 27,99 €

27,99 € Yakuza 0 Director’s Cut : 49,99 € 34,99 €

34,99 € Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch 2 Edition : 59,99 € 47,99 €

47,99 € WWE 2K25 Édition standard - Edition Tournée d'adieu : 149,99 € 104,99 €

104,99 € Yooka-Replaylee : 28,99 € 26,09 €

26,09 € EA SPORTS Madden NFL 26 : 79,99 € 39,99 €

Jeux Nintendo SWITCH 1

Nintendo

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : 59,99 € 44,99 €

44,99 € Fire Emblem Warriors: Three Hopes : 59,99 € 39,99 €

39,99 € Fire Emblem Engage : 59,99 € 39,99 €

39,99 € Paper Mario : La Porte Millénaire : 59,99 € 44,99 €

44,99 € Xenoblade Chronicles 3 : 59,99 € 39,99 €

39,99 € Nintendo World Championships: NES Edition : 29,99 € 19,99 €

WarioWare: Move It! : 49,99 € 34,99 €

Coup de cœur

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon : 59,99 € 39,99 €

39,99 € Promenade : 24,99 € 7,49 €

7,49 € Venba : 14,99 € 4,94 €

4,94 € Dordogne : 19,99 € 9,99 €

9,99 € DAVE THE DIVER : 19,99 € 11,99 €

11,99 € World of Goo 2 : 27,99 € 20,99 €

20,99 € Epic Mickey : : 59,99 € 29,99 €

Et aussi :

EA SPORTS FC 26 : 59,99 € 29,99 €

29,99 € The Elder Scrolls V: Skyrim : 49,99 € 16,49 €

16,49 € Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition : 49,99 € 24,99 €

24,99 € Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix : 39,99 € 19,99 €

19,99 € Persona 5 Royal : 59,99 € 20,99 €

20,99 € Persona 5 Tactica - Edition Deluxe : 79,99 € 23,99 €

23,99 € Persona 4 Arena Ultimax : 29,99 € 8,99 €

8,99 € Shadow Labyrinth - Edition Deluxe : 39,99 € 27,99 €

27,99 € Crash Team Racing Nitro-Fueled : 39,99 € 13,99 €

13,99 € Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition : 14,99 € 4,49 €

4,49 € Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition : 14,99 € 4,49 €

4,49 € Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition : 29,99 € 8,99 €

8,99 € Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : 19,99 € 5,99 €

5,99 € Doraemon Story of Seasons : 49,99 € 14,99 €

14,99 € We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie : 29,99 € 7,49 €

7,49 € Restless Soul : 14,75 € 2,95 €

2,95 € Samba de Amigo: Party Central - Edition Deluxe : 49,99 € 12,49 €

12,49 € Super Monkey Ball Banana Mania : 39,99 € 11,99 €

11,99 € It Takes Two : 39,99 € 19,99 €

19,99 € Winter Burrow : 19,50 € 17,55 €

17,55 € Disney Dreamlight Valley : 39,99 € 27,99 €

27,99 € Overcooked! 2 : 16,99 € 6,79 €

6,79 € Mortal Kombat 1: 39,99 € 9,99 €

9,99 € Batman: Arkham Trilogy : 59,99 € 19,79 €

19,79 € Miraculous: Rise of the Sphinx : 49,99 € 4,99 €

4,99 € Miraculous: Paris Under Siege : 49,99 € 14,99 €

14,99 € Have A Nice Death : 24,99 € 9,99 €

9,99 € Croc Legend of the Gobbos : 29,99 € 17,99 €

17,99 € Shin chan: Shiro and the Coal Town : 39,99 € 27,99 €

27,99 € Moving Out 2 : 29,99 € 10,19 €

10,19 € Sonic Colours: Ultimate: 39,99 € 11,99 €

11,99 € Avatar The Last Airbender: Quest for Balance : 49,99 € 12,49 €

12,49 € Tales of Gracesf Remastered : 39,99 € 19,99 €

19,99 € Bob l'éponge: The Cosmic Shake : 39,99 € 23,99 €

23,99 € SHINOBI: Art of Vengeance : 29,99 € 20,99 €

20,99 € No More Heroes : 19,99 € 4,99 €

4,99 € No More Heroes 2: Desperate Struggle : 19,99 € 4,99 €

4,99 € Crash Bandicoot 4: It’s About Time : 49,99 € 16,49 €

16,49 € Rune Factory 3 Special : 39,99 € 9,99 €

9,99 € DOOM Eternal : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Nickelodeon All-Star Brawl 2 : 49,99 € 9,99 €

9,99 € Sonic Origins Plus : 39,99 € 13,99 €

13,99 € Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale : 39,99 € 7,59 €

7,59 € Lumo : 19,99 € 1,99 €

1,99 € MySims : Collection cosy : 39,99 € 19,99 €

19,99 € Shantae: Half- Genie Hero Ultimate Edition : 24,29 € 12,14 €

12,14 € NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 49,99 € 17,49 €

17,49 € Fate/EXTELLA LINK : 49,99 € 9,99 €

9,99 € Gunman Clive HD Collection : 4,99 € 0,99 €

0,99 € Dragon's Lair Trilogie : 19,99 € 9,99 €

9,99 € Castlevania Anniversary Collection : 19,99 € 7,99 €

7,99 € Arcade Classics Anniversary Collection : 19,99 € 7,99 €

7,99 € The Swords of Ditto: Mormo's Curse : 14,99 € 1,99 €

1,99 € GUILTY GEAR : 9,99 € 2,49 €

2,49 € GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R : 14,99 € 3,74 €

3,74 € Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! : 39,99 € 9,99 €

LEGO

LEGO Horizon Adventures : 39,99 € 19,99 €

19,99 € LEGO Star Wars:The Skywalker Saga Deluxe Edition : 69,99 € 13,99 €

13,99 € LEGO City Undercover : 59,99 € 4,79 €

4,79 € LEGO NINJAGO, Le Film : Le Jeu Vidéo : 59,99 € 4,19 €

4,19 € LEGO Worlds : 29,99 € 3,89 €

3,89 € LEGO MARVEL Super Heroes 2 : 59,99 € 5,99 €

SEGA AGES

SEGA AGES Fantasy Zone : 6,99 € 2,09 €

2,09 € SEGA AGES Ichidant-R : 6,99 € 2,09 €

2,09 € SEGA AGES Virtua Racing : 6,99 € 2,09 €

2,09 € SEGA AGES Out Run : 6,99 € 2,09 €

2,09 € SEGA AGES G-LOC AIR BATTLE : 6,99 € 2,09 €

2,09 € SEGA AGES Sonic The Hedgehog 2 : 6,99 € 2,09 €

2,09 € SEGA AGES Columns II: A Voyage Through Time : 6,99 € 2,09 €

Pack - Bundle et autres DLC :

Hogwarts Legacy + Harry Potter: Champions de Quidditch - Pack Édition Deluxe : 99,99 € 14,99 €

14,99 € MONSTER HUNTER RISE + Sunbreak Deluxe : 69,99 € 19,59 €

19,59 € Monster Hunter Stories Collection : 69,99 € 34,99 €

34,99 € Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter : 49,99 € 6,49 €

6,49 € Crash Bandicoot - Pack Quadrilogy : 78,99 € 31,59 €

31,59 € DOOM Anthology : 79,99 € 27,99 €

27,99 € Two Point Hospital and Two Point Campus Double Pack : 59,99 € 14,99 €

Et toujours :