Le nouveau jeu Tomb Raider en fuite avant les Game Awards ?

Cette nuit les jeux vidéo font leur show avec THE GAME AWARDS (voir ICI).

Si on s'attend au sacre de Clair Obscur : Expédition 33, on espère aussi découvrir de nouveaux jeux excitants. En attendant, on sait déjà que Lara Croft devrait être une des vedettes de la soirée avec, probablement, l'annonce d'un nouveau jeu.

Si on devrait être fixé d'ici quelques heures , la (prétendue) jaquette du nouveau Tomb Raider est apparue sur le forum RestEra accompagnée de quelques captures d'écran... D'après cette "fuite", le nouveau jeu se nommerait Tomb Raider : Legacy of Atlantis et pourrait être un reboot du jeu original sorti en 1996 (et qui a déjà eu droit à sa version "anniversaire", Tomb Raider : Anniversary, en 2007)

Evidemment, à ce stade, il ne s'agit que d'une rumeur et on vous laisse vous faire votre propre avis sachant que d'ici peu, le nouveau jeu Tomb Raider devrait officiallement être dévoilé.

Rendez-vous, d'ailleurs, cette nuit pour suivre ensemble les Game Awards.

