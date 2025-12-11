PRAGMATA : le nouveau jeu de Capcom annoncé sur Nintendo Switch 2 - Prix, poids et détails

Comme on s'y attendait, THE GAME AWARDS 2025, diffusé cette nuit, a célébré le jeu Clair Obscur : Expédition 33 tout en dévoilant quelques nouveaux titres pour les mois à venir dont bien peu prévus sur consoles Nintendo.

Il y a malgré tout eu quelques annonces. Ainsi, la cérémonie a officialisé l'arrivée du nouveau jeu de Capcom, PRAGMATA sur Nintendo Switch 2.

Il s'agit d'un jeu d'action-aventure futuriste dans lequel un soldat fait équipe avec une androïde ayant l'apparence d'une petite fille. Le jeu ne sort que l'année prochaine mais il est déjà disponible en précommande sur l'eShop au prix de 59,99€ pour l'édition standard pour un poids de 17,2 Go . Une édition Deluxe est aussi disponible à 69,99€ comportant le jeu de base plus un pack DLC (disponible à l'achat à 14,99€) dont vous pouvez retrouver le détail ICI.

Pour plus de détails, retrouvez le trailer, une présentation et quelques captures d'écran de la fiche eShop sur cette page.

Dans un futur proche.

Plusieurs années se sont écoulées depuis la découverte du lunum par l'humanité. Celle-ci déclencha la recherche sur la lunafibre, un matériau capable de reproduire n'importe quoi, à condition d'en posséder les données. Un jour, tous les signaux vers la station de recherche lunaire dédiée à la recherche et au développement de cette lunafibre sont soudainement perdus. Une équipe d'intervention est immédiatement dépêchée sur place.

Cependant, un énorme séisme lunaire se produit peu de temps après son arrivée. Hugh Williams, séparé de son équipe et inconscient après avoir subi de graves blessures, est découvert par un mystérieux androïde aux allures de jeune fille. Une Pragmata, créée à partir de lunafibre.

La lune de miel entre Nintendo et Capcom se poursuit puisque, comme pour Resident Evil Requiem, un amiibo sortira en même temps que le jeu- voir là.

PRAGMATA est attendu le 24 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch 2

