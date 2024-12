Nintendo partage un message durant les Game Awards : merci de nous rejoindre maintenant et dans le futur

On s'en doutait et cela s'est confirmé : cette année, les THE GAME AWARDS, ce n'était pas pour les fans de Nintendo.

Alors, malgré tout il y a eu quelques annonces sympas (voir ici). Cependant, la cérémonie a encore mis plus en évidence le fossé qui existe entre Nintendo et les autres acteurs du marché;

Et ce n'est pas le petit trailer passé durant une page de pub qui y changera quoique ce soit.

Si vous l'avez loupé, retrouvez-le sur cette page. Nintendo y vante le catalogue de sa Switch et notamment la présence de petites perles indépendantes comme Balatro et ANIMAL WELL. La firme rappelle par ailleurs que d'autres jeux sont attendus en 2025 comme Civilization VII, Hello Kitty Island Adventure, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game ou encore Sunderfolk.

Et Nintendo de conclure son trailer par un message clair : "merci de nous rejoindre maintenant et dans le futur"

Une façon de rappeler que Nintendo était toujours là et compte bien peser demain. En attendant de décovurir ce que nous réserve le futur, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Toutes les annonces, les prix et les infos Nintendo à retenir des Game Awards 2024

Lire aussi :

Nintendo - "Thank you for joining us now and into the future" pic.twitter.com/srsbIjJEg5 — Wario64 (@Wario64) December 13, 2024

Source : Nintendolife