Tales of the Shire : A The Lord of the Rings Game - Un Showcase prévu pour le jour du Hobbit

Le saviez-vous ? Le 22 septembre est la célébration annuelle du Hobbit Day pour les fans du Seigneur des Anneaux. Pour l'occasion, Private Division et Wētā Workshop viennent d'annoncer la mise en place d'un showcase pour mettre en avant leur prochain titre Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Ce sera l'occasion pour les joueurs de découvrir les fonctionnalités du jeu présentées par les développeurs de Wētā, telles que la cuisine, la pêche, la cueillette, la décoration, le commerce et bien plus encore !

Le showcase se tiendra le 22 septembre 2024 à partir de 19h30 , et vous pourrez suivre l’évènement sur Twitch , YouTube , X/Twitter , et TikTok . Après le stream, une foire aux questions se tiendra en personne à TwitchCon le 22 septembre à environ 20h00 et sera diffusé en direct sur Twitch , offrant aux fans l'occasion d'en apprendre davantage sur le jeu.

A noter que pour le moment nous n'avons toujours pas de date de sortie précise pour Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Peut-être que l'information sera communiquée à l'occasion de ce showcase ?