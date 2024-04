Tales of the Shire : A The Lord of the Rings Game - La Terre du Milieu s'invite sur Nintendo Switch

Et si en 2024 on laissait la quête de l'anneau de côté pour s'offrir une séance détente en pleine Terre du Milieu ? C'est en tout cas ce que vont nous proposer Private Division et Wētā Workshop avec Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, un jeu de détente et de simulation de vie hobbite. Développé par Wētā Workshop Game Studio, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents durant la seconde partie de l'année 2024.

Dans Tales of the Shire, retournez dans la région la plus accueillante de la Terre du Milieu et menez votre vie de Hobbit dans l'adorable village de Lèzeau. Détendez-vous au cœur de magnifiques prairies, faites vos emplettes dans les boutiques des habitants du village, et succombez même à la tentation d'un second petit-déjeuner. Œuvrez à unir la communauté et décrochez le statut officiel de village en organisant le plus fabuleux festival de Lèzeau que la Comté ait jamais connu !

Créez votre propre Hobbit grâce à un large éventail d'éléments de personnalisation pour que votre expérience en Terre du Milieu soit la plus fidèle possible à l'image que vous vous en faites. Installez-vous dans votre humble trou de Hobbit et utilisez les nombreux meubles et décorations intérieures pour l'embellir et le rendre unique. Partez ensuite à la découverte de Lèzeau et adonnez-vous à la cuisine, à la pêche, à la cueillette, au jardinage et à bien d'autres activités relaxantes dans la Comté. Jetez votre hameçon dans les eaux chatoyantes de l'étang de Lèzeau pour attraper des truites, ramassez des champignons sauvages et utilisez-les comme ingrédients pour concocter une délicieuse tarte à servir au déjeuner. Une fois le ventre plein, retournez explorer la Comté et nouez des liens avec les habitants de Lèzeau en les aidant à cultiver leur jardin, en partageant avec eux l'un des nombreux repas quotidiens des Hobbits, et bien plus encore.