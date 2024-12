THE GAME AWARDS à suivre en direct ce soir - Quel jeu sera le GOTY 2024 ?

Les Oscars du jeu vidéo, c'est ce soir !

En effet, c'est le retour des GAME AWARDS, le grand barnum initié par l'inévitable Geoff Keighley.

Au programme, comme chaque année, de grosses annonces, des trailers qui tâchent, des invités surprises et des avant-premières.

Bon, pour être honnête, ce n'est généralement pas le genre de cérémonie ou les fans de Nintendo utilisent un gif Toad excité ou un émoji OMG.

Mais bon, à chaque fois, on veut quand même y croire et, à dire vrai, avec Nintendo tout est possible. ET on a quand même encore le droit de rêver dans ce pays, non de non !

Alors, certes, en ce qui concerne les prix, cela sera très très très calme, faut pas s'inventer une vie. Mais certains jeux disponibles sur consoles Nintendo pourraient malgré tout repartir avec une statuette comme ANIMAL WELL ou Balatro (nos préférés...)

Pour en avoir le cœur net, rendez-vous ici-même cette nuit, le 13 décembre à 1H30 du matin (heure de Paris) pour plus de 3 heures et demi de show.

Si ça vous parait un peu tard, pas de panique, avec un peu de chance, vous aurez droit demain à un résumé spécial des annonces à retenir !

Lire aussi :