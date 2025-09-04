Multi

Les jeux en lice pour devenir le GOTY 2025 réunis dans une magnifique illustration signée des développeurs d'HADES II #TheGameAwards

Par rifraff - Il y a 1 heure

Cette nuit, la cérémonie des GAME AWARDS va décerner le prix du Jeu de l'année 2025. Si pour beaucoup, les jeux sont déjà pliés et Clair Obscur : Expédition 33 assuré de partir avec le prestigieux titre de GOTY 2025, il ne faudrait pas non plus aller trop vite en besogne. Supergiant Games, le studio derrière Hades II, nous le rappelle joliement en image avec une superbe illustration réunissant les six jeux nommés cette année :

et, bien sûr,

Retrouvez cette illustration sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Rendez-vous cette nuit à partir d'une heure du matin (heure de Paris) pour suivre ensemble les Game Awards 2025.

VOIR AUSSI : Toutes les infos et annonces des Game Awards 2025

Et toujours :

We’re deeply honored that HADES II is in the running for Game of the Year and more at #TheGameAwards tonight, especially since we’re in the company of such an amazing group of wildly different and beautiful games. Congratulations to all our fellow nominees — we salute you!! ????????

[image or embed]

— Supergiant Games (@supergiantgames.bsky.social) 11 décembre 2025 à 16:51
Hollow Knight : Silksong
Team Cherry

  • 04 septembre 2025
THE GAME AWARDS

  • 11 décembre 2025
Donkey Kong Bananza
Nintendo

  • 17 juillet 2025
Hades II
Supergiant Games

  • 25 septembre 2025
Clair Obscur : Expédition 33

  • Inconnue
