Les jeux en lice pour devenir le GOTY 2025 réunis dans une magnifique illustration signée des développeurs d'HADES II #TheGameAwards
Cette nuit, la cérémonie des GAME AWARDS va décerner le prix du Jeu de l'année 2025. Si pour beaucoup, les jeux sont déjà pliés et Clair Obscur : Expédition 33 assuré de partir avec le prestigieux titre de GOTY 2025, il ne faudrait pas non plus aller trop vite en besogne. Supergiant Games, le studio derrière Hades II, nous le rappelle joliement en image avec une superbe illustration réunissant les six jeux nommés cette année :
- Clair Obscur : Expédition 33
- Death Stranding 2 : On the Beach
- Hollow Knight : Silksong
- Kingdom Come : Deliverance II
- Donkey Kong Bananza
et, bien sûr,
Retrouvez cette illustration sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.
Rendez-vous cette nuit à partir d'une heure du matin (heure de Paris) pour suivre ensemble les Game Awards 2025.
VOIR AUSSI : Toutes les infos et annonces des Game Awards 2025
---------------------------------------------------------
Et toujours :
- Tomb Raider : le prochain jeu des aventures de Lara Croft dévoilé aux Game Awards 2025
- Donkey Kong BANANZA sera-t-il sacré Jeu de l'Année 2025 ?
- Tous les nommés aux Game Awards 2025
- Les premières images de Link et Zelda dans le film The Legend of Zelda
- Notre test de DONKEY KONG BANANZA
We’re deeply honored that HADES II is in the running for Game of the Year and more at #TheGameAwards tonight, especially since we’re in the company of such an amazing group of wildly different and beautiful games. Congratulations to all our fellow nominees — we salute you!! ????????— Supergiant Games (@supergiantgames.bsky.social) 11 décembre 2025 à 16:51
[image or embed]
- 04 septembre 2025
- 04 septembre 2025
- 04 septembre 2025
- 11 décembre 2025
- 11 décembre 2025
- 11 décembre 2025
- 17 juillet 2025
- 17 juillet 2025
- 17 juillet 2025
- 25 septembre 2025
- 25 septembre 2025
- 25 septembre 2025
- Inconnue
- Inconnue
- Inconnue