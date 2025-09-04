Les jeux en lice pour devenir le GOTY 2025 réunis dans une magnifique illustration signée des développeurs d'HADES II #TheGameAwards

Cette nuit, la cérémonie des GAME AWARDS va décerner le prix du Jeu de l'année 2025 . Si pour beaucoup, les jeux sont déjà pliés et Clair Obscur : Expédition 33 assuré de partir avec le prestigieux titre de GOTY 2025, il ne faudrait pas non plus aller trop vite en besogne. Supergiant Games, le studio derrière Hades II, nous le rappelle joliement en image avec une superbe illustration réunissant les six jeux nommés cette année :

et, bien sûr,

Retrouvez cette illustration sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Rendez-vous cette nuit à partir d'une heure du matin (heure de Paris) pour suivre ensemble les Game Awards 2025.

VOIR AUSSI : Toutes les infos et annonces des Game Awards 2025

