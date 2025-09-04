Hollow Knight: Silksong : la Team Cherry annonce sa quatrième grosse mise à jour - Voici ce qu'elle contient

Hollow Knight : Silksong, la suite d'Hollow Knight, est disponible depuis deux mois mais la Team Cherry ne lâche pas son bébé pour autant. Après trois patchs riches en ajouts, améliorations et corrections, le petit studio australien vient de déployer le patch 4 sur la version PC du jeu.

En attendant que celui-ci ne débarque sur les versions consoles (il est actuellement en cours de soumission) retrouvez la traduction (automatique) des notes de mise à jour.

Pour mémoire, Hollow Knight : Silksong est disponible au prix de 19,50€ sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2 (grâce à une mise à niveau gratuite qui améliore les performances et la résolution du titre).

Détails du Patch 4 de Hollow Knight : Silksong

- Mise à jour de la traduction en chinois simplifié afin d'utiliser la traduction fournie par Team Cart Fix.

- Passage au système d'entrée Unity afin d'améliorer la prise en charge globale des manettes. Cela inclut les fonctionnalités de vibration qui fonctionnent désormais pour diverses manettes, ainsi que la reconnaissance de manettes supplémentaires. Certains problèmes peuvent subsister. Pour obtenir la liste complète des manettes et fonctionnalités prises en charge, rendez-vous sur : https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.14/manual/SupportedDevices.html

- Ajout de niveaux de tramage supplémentaires dans les options avancées. Le niveau par défaut est « faible ».

- Ajout d'un effet de grain de film aux options avancées. Le niveau par défaut est « désactivé ».

- Diverses corrections de localisation ont été apportées dans toutes les langues.

- Correction d'un bug empêchant Styx de donner des chapelets lors de la livraison de l'œuf de la reine.

- Correction d'un bug empêchant parfois les yeux du druide de s'équiper correctement lors de leur première acquisition.

- Correction de certains colliders d'attaque vers le bas qui restaient bloqués dans de rares cas.

- Correction de plusieurs cas où l'état plasmifié de Hornet disparaissait de manière inattendue (par exemple lors d'un voyage en Bellway).

- Correction de problèmes d'entrée en état plasmifié lors de la destruction d'une graine de vie ailée, plutôt que lors de l'utilisation de la fiole de plasmium.

- Réduction du temps de liaison involontairement long lors de l'utilisation du Multibinder avec l'emblème du chaman.

- Mise à jour de la liaison initiale du Multibinder pour éliminer les asticots, conformément aux commentaires de la communauté.

- Augmentation de la durabilité de la couronne de pureté.

- Correction du vide conduisant incorrectement l'électricité.

- Mise à jour de l'attaque de lancer de piège de Gurr l'Exilé, qui passe d'un lancer simple à un lancer tournoyant, afin de réduire le temps passé en position statique. Autres légères améliorations.

- Correction des coups furieux de l'emblème de la bête qui ne transperçaient pas comme prévu.

- Correction d'un problème qui empêchait les dégâts de Rage runique d'évoluer correctement.

- Correction d'un problème qui réduisait les dégâts de Tempête de fils (les coups supplémentaires ne sont plus aussi faibles).

- Correction d'un problème rare qui permettait de reprendre le contrôle après avoir été attrapé par un spectre.

- Correction d'un problème qui empêchait les coursiers de proposer immédiatement la même livraison après l'avoir effectuée.

- Correction de cas supplémentaires où Hornet pouvait pousser certains types d'ennemis à travers le sol.

- Correction de problèmes lors de l'utilisation de Harpoon pour étourdir ou tuer certains boss.

- Correction du masque Fractured Mask qui ne protégeait pas contre les risques liés à la tension électrique.

- Diverses modifications et corrections mineures. Pour les joueurs sur console, ce patch est en cours de soumission au moment où nous parlons. Il devrait être disponible sur la plateforme de votre choix dans les prochaines semaines.



Comme toujours, si vous rencontrez des problèmes avec la nouvelle version et souhaitez nous les signaler directement, veuillez utiliser le formulaire ci-dessous :

Formulaire de rapport de bug Team Cherry

Détails du Patch 3 de Hollow Knight : Silksong

- Ajout de la prise en charge des manettes Dualsense Edge.z

- Amélioration de la prise en charge de diverses manettes sur Mac.

- Le jeu se met désormais en pause lorsque la manette se déconnecte.

- Correction de divers problèmes mineurs liés aux manettes (d'autres corrections sont à venir).

- Correction d'un problème qui empêchait certains joueurs de se débloquer lorsqu'ils étaient maudits en fin de partie.

- Correction d'un problème qui empêchait Curveclaw de réagir au coup de couteau vers le bas du chasseur.

- Correction d'un problème rare qui permettait d'effectuer un dash aérien et un double saut de manière involontaire.

- Correction de plusieurs situations hors limites.

- Correction d'un bug qui faisait parfois glisser les plongeurs Pharlid sur les toits après une embuscade dans certaines scènes.

- Correction d'un bug qui effaçait involontairement les outils équipés lors des améliorations de l'emblème Eva Hunter.

- Correction d'un bug rare qui faisait parfois gagner 2 soies au lieu d'une avec le harpon.

- Diverses corrections et ajustements mineurs.

- Correction d'un bug qui faisait parfois apparaître des Cogflies à des endroits étranges après une transition de scène et, dans de rares cas, réduisait leur quantité active de 1.

- Correction d'un bug qui empêchait les kits d'artisanat d'augmenter les dégâts des outils bleus offensifs (par exemple, le Sawtooth Circlet).

- Légère augmentation des dégâts infligés par les fléchettes acérées et les points de croix.

- Mise à jour de l'échelle des dégâts infligés par Rune Rage afin de l'aligner sur les autres compétences en soie.

- Légère diminution des dégâts infligés par Thread Storm à des niveaux d'aiguille plus élevés.

- Correction d'un bug qui faisait parfois sortir le héros du terrain par les ennemis chirurgiens.

- Correction de certains fragments de bobine qui pouvaient être définitivement perdus si le joueur quittait immédiatement après avoir récupéré l'objet.

- Correction d'un bug qui faisait parfois sortir Crust King Khann des limites du terrain lors de son entrée, lorsqu'il était combattu sur des systèmes bas de gamme.

- Correction d'un bug rare qui faisait pivoter Second Sentinel lorsqu'il était vaincu.

- Correction d'un autre bug qui faisait parfois sortir Seth des limites du terrain et l'empêchait d'y revenir.

- Correction d'un bug qui rendait Seth invincible pendant un court instant au début d'un nouveau combat.

- Correction d'un bug qui faisait que les blocs coulissants des coffres-forts réagissaient de manière incorrecte aux sources de dégâts autres que l'aiguille.

- Modification du taux d'apparition des Fine Pins, qui passe de 50 % à 100 %, mais augmentation de la quantité requise.

- Correction de problèmes lors de la consommation d'un Silkeater dans l'eau.

- Correction d'un bug qui permettait parfois à Scuttlebrace d'effectuer un saut mural alors que ce n'était pas prévu.

- Correction d'un bug qui bloquait le jeu pendant la séquence d'ouverture de la Grande Porte, si la Citadelle avait été visitée et que certains sanctuaires de cloches restaient inactifs.

Lire aussi : NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

,

Lire aussi :

Source : Teamcherry