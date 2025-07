Explorer Hollow Knight. Le renouveau du metroidvania – Third Éditions réconforte les malheureux en attente de Silksong avec un livre dédié au phénomène Hollow Knight

Si vous attendiez Hollow Knight: Silksong désespérément cet été, bonne nouvelle : Third Éditions a pensé à vous. Pour compenser l’absence du très attendu jeu de Team Cherry, l’éditeur propose un ouvrage entièrement dédié au premier Hollow Knight, véritable phénomène du jeu indépendant. Explorer Hollow Knight. Le renouveau du metroidvania est signé David Tores, un auteur déjà bien connu chez Third Éditions. Il avait notamment écrit un livre sur Doctor Who, et un autre sur Harry Potter coécrit avec son frère. Cette fois, il s’attaque à l’univers sombre et fascinant de Hollow Knight, en explorant ses inspirations, son développement et sa place dans l’évolution du genre metroidvania.

Le livre est disponible dès maintenant sur le site de Third Éditions, en deux formats :

Et si vous préférez passer par une librairie ou un site de vente en ligne, pas de souci : l’ouvrage est aussi disponible chez vos revendeurs habituels. En attendant que Silksong se décide enfin à pointer le bout de son nez, voilà de quoi patienter intelligemment, en redécouvrant pourquoi Hollow Knight a marqué autant de joueurs.