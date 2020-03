Suite au confinement Nintendo modifie légèrement sa publicité pour Animal Crossing : New Horizons

Il y a quelques jours on vous montrait la première publicité française d'Animal Crossing : New Horizons. Une publicité prophétique qui ne pouvait pas viser plus juste puisqu'elle montrait une jeune femme chez elle, regardant par la fenêtre et rêvant " de liberté et d'évasion" (voir ici.) Il n'empêche la sortie du jeu se fait dans des conditions très particulières alors qu'en France et dans de nombreux pays du monde, tous les commerces jugés "non essentiels" sont fermés et que la circulation des personnes est fortement contrôlée et diminuée, rendant difficile l'achat du jeu en magasin... C'est pour cela que Nintendo a modifié légèrement la fin de sa publicité. Désormais la voix off n'évoque plus la "Nintendo Switch Lite" mais rappelle que le jeu est en vente via le Nintendo eShop.

Un Nintendo eShop qui a semble-t-il eu du mal, comme beaucoup d'autres services en ligne à tenir le choc face à l'afflux massif de nouveaux visiteurs mais qui désormais fonctionne parfaitement. Retrouvez la publicité modifiée ci-dessous