Tous les services en ligne de Nintendo sont actuellement hors-service

Coup dur pour Nintendo et les personnes actuellement confinées chez elles. Depuis plus d'une heure maintenant, les services en ligne de Nintendo (eShop compris) sont indisponibles à l'accès. La source du problème n'étant pas encore connue, Nintendo continue de se pencher sur le problème, et va tenter de le résoudre très prochainement.

En espérant que le problème soit rapidement régler pour nous permettre de jouer à nouveau en multijoueur, et dépenser nos deniers sur l'eShop de la Nintendo Switch.