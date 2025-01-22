Final Fantasy VII Remake Intergrade : en surpoids sur Nintendo Switch 2 - Près de 100 Go !

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible en janvier prochain sur Nintendo Switch 2 et autant vous prévenir tout de suite que si le jeu vous intéresse, vous avez intérêt à faire un peu de place dans la mémoire ou la carte SD de votre console, et cela même si vous achetez le titre en cartouche.

En effet, au vu du poids du jeu annoncé sur l'eShop, il y a peu de chance que le titre sorte sur une cartouche classique.

Jugez-vous même : au minimum; il faudra compter 90 Go d'espace et au maximum (avec l'édition spéciale) ce sera plutôt 99 Go !

Correction des exigences de stockage pour Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2. Édition standard : 90 Go à 95 Go Édition limitée en précommande et éditions numériques de luxe limitées en précommande : 93,8 Go à 99 Go.

Autant dire qu'avec Final Fantasy VII Remake Intergrade (que Digital Foundry considère déjà comme "le plus beau jeu de la Switch 2") on passe un cap... Alors, serez-vous prêt à le franchir ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

En attendant d'autres détails, retrouvez des captures d'écran de la fiche eShop du jeu ainsi qu'une présentation complète.

Pour rappel, Final Fantasy VII Remake Intergrade est prévu le 22 janvier 2025 sur Nintendo SWITCH 2

Le jeu primé FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE* est une réinvention de l’histoire originale, jusqu’à la fuite de Midgar, accompagnée de graphismes époustouflants, d’un gameplay palpitant, et de nouveaux éléments de scénario. En plus d'une histoire inoubliable et de personnages attachants, ce RPG propose un système de combat hybride mélangeant actions en temps réel et stratégies axées sur les commandes. Il inclut aussi FF7R EPISODE INTERmission, une histoire annexe suivant les aventures de Yuffie Kisaragi en parallèle à celles de Cloud. ■ HISTOIRE Mako, le sang de la planète, est une source d’énergie très convoitée. La Shinra exploite, puise et raffine cette essence afin d’alimenter ses réacteurs, gagnant en puissance jusqu’à contrôler la quasi-totalité du monde. Mais la résistance gronde. Une bande d’idéalistes hétéroclites, Avalanche, est déterminée à protéger la planète. Dans la ville de Midgar, Cloud Strife, ancien membre du SOLDAT devenu mercenaire, rejoint Avalanche pour une mission destinée à faire sauter le réacteur nº 1. L’écho de la déflagration résonne dans le secteur 8 et la ville devient la proie des flammes. Lorsque l’ennemi juré qu’il croyait mort apparait au cœur de l’incendie, Cloud doit remettre en question ses souvenirs et son identité. Une histoire qui changera la destinée du monde recommence. *Ce jeu est un remake partiel de FINAL FANTASY VII, sorti en 1997. Il s’agit du premier volet d’une série de jeux basés sur l’opus d’origine. Il réinvente la partie de l’histoire se déroulant à Midgar, avec des scènes plus longues, de nouveaux personnages, et un scénario plus riche. • FF7R EPISODE INTERmission Incarnez Yuffie Kisaragi, jeune shinobi du Wutai, infiltrée à Midgar pour mener à bien une mission visant à voler la « matéria ultime » à la Shinra. ■ Contenu inclus dans ce produit *FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut le contenu suivant : FINAL FANTASY VII REMAKE Jeu complet

FF7R EPISODE INTERmission (l’épisode de Yuffie Kisaragi)

Arme bonus : Shuricac

Protection : Bracelet Midgar

Protection : Bracelet Shinra

Protections : Bracelet Don Cornéo

Accessoire : Ceinture de superstar

Accessoire : Cristal de mako

Accessoire : Boucles d'oreilles séraphiques

Matéria d'invocation : Carbuncle

Matéria d'invocation : Poussin chocobo

Matéria d'invocation : Pampa

FINAL FANTASY VII *Un portage du jeu d'origine *Les armes, les protections, les accessoires et les matérias d'invocation sont disponibles dans la boîte à cadeaux accessible via le menu principal. *L'arme « Shuricac » ne peut être utilisée que dans FF7R EPISODE INTERmission (l'épisode Yuffie). Ce produit est un lot qui contient FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE et le jeu d'origine FINAL FANTASY VII. Il peut également être acheté par les clients possédant déjà FINAL FANTASY VII. L'édition limitée en achat anticipé contenant le jeu d'origine FINAL FANTASY VII n'est disponible que pour une durée limitée, jusqu'à 23 h 59 le 31 janvier 2026. Vous pourrez télécharger le jeu d'origine FINAL FANTASY VII et y jouer à compter de la date de sortie de ce produit. L'édition numérique deluxe de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE contenant ce produit, ainsi qu'un contenu numérique bonus, est également disponible. Veillez à ne pas effectuer d'achats en double. Ce logiciel est disponible en exclusivité sur la console Nintendo Switch™ 2 . Attention : il n'est pas compatible avec la console Nintendo Switch™. *En plus de la mémoire requise mentionnée ci-dessous, un téléchargement pouvant atteindre 93,8 Go sera nécessaire.

