FINAL FANTASY VII REBIRTH sortira début juin sur Nintendo Switch 2

Alors que les possesseurs de Nintendo Switch 2 viennent à peine de débuter leur aventure Final Fantasy VII sous un nouveau jour avec FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, Square Enix vient de dévoiler la date de sortie du second opus de sa trilogie, aussi appelé FINAL FANTASY VII REBIRTH. Les joueurs pourront ainsi poursuivre les aventure de Cloud et de ses amis à partir du 3 juin 2026 sur Nintendo Switch 2. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Le deuxième volet du projet de remake de FINAL FANTASY VII

Après avoir échappé à la cité dystopique de Midgar, Cloud et ses amis se lancent dans un voyage à travers toute la planète. De nouvelles aventures les attendent dans ce monde vaste et grouillant de vie ! Galopez à dos de chocobo sur des plaines herbeuses et explorez des environnements gigantesques.

HISTOIRE

Le cycle de l'existence trouve son origine dans l'énergie planétaire. Toute vie naît de la planète et y retourne une fois son heure arrivée. Mais la compagnie Shinra exploite inlassablement le sang de la planète, la rivière de la vie, pour la transformer en énergie mako.

À l'issue de combats sans merci, l'ancien SOLDAT Cloud Strife et ses compagnons s'enfuient de Midgar et de ses réacteurs mako pour s'aventurer dans l'inconnu. Ils parcourent les plaines à dos de chocobo pour affronter une destinée incertaine à travers la planète.

Au même moment, le SOLDAT de 1re classe Zack Fair traverse le désert aux portes de Midgar. Blessé et épuisé, il traîne son corps fourbu tout en portant son ami Cloud qui a été intoxiqué à la mako. Par-delà le voile funèbre, une faille menaçante lézarde les cieux.

De son côté, le Réseau anti-Shinra, soutenu par le gouvernement provisoire du Wutai, déclare la guerre à la compagnie.

Lors d'une funeste procession, de mystérieuses silhouettes vêtues de noir transportent la dépouille de Jenova, l'entité venue d'un autre monde, à l'origine de tous les maux.

Ressentant la terrible menace, les redoutables gardiens de la planète surnommés les Armes se réveillent et surgissent de la rivière de la vie.

À cause des machinations de l'ennemi juré de Cloud, Séphiroth, les fils du destin se sont entremêlés pour ressusciter.

FINAL FANTASY VII REBIRTH est la nouvelle histoire tant attendue du projet de remake de FINAL FANTASY VII, une version réimaginée du jeu culte original sous la forme de trois opus indépendants, conçus par la même équipe de créateurs. Cette fois, les joueurs seront confrontés à divers nouveaux éléments, jusqu'à finir par prendre la route de la cité des Cétras du jeu FINAL FANTASY VII d'origine.

Bonus des données sauvegardées

Si vous possédez des données sauvegardées de différents composants de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, vous pouvez obtenir des bonus.

Données sauvegardées de l’histoire principale de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE :

Matéria d'invocation : Léviathan

Données sauvegardées de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE INTERmission :

Matéria d'invocation : Ramuh

Bonus de préachat

• Matéria d'invocation : Trio de mogs

• Matéria d'invocation : Chocobo chicos

• Protection : Armille Shinra type 2

• Protection : Armille Midgar série 2

*Ces objets bonus sont offerts aux personnes qui préachètent le jeu avant 23:59 le 02/06/2026 (heure locale).

* Le contenu numérique pourra être mis en vente à une date ultérieure.