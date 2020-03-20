Animal Crossing: New Horizons s'offre une grosse mise à jour gratuite et une Nintendo Switch 2 Edition - Tous les détails

Surprise, plus de cinq ans après sa sortie et son succès surprise, Animal Crossing s'offre une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch ainsi qu'une mise à niveau (payante) pour la Nintendo Switch 2. Retrouvez le détaild es novueautés ci-dessous ainsi qu'un premier trailer.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition arrive sur Nintendo Switch 2 avec diverses améliorations, et notamment :

Une résolution optimisée (4K en mode TV)*3.

Des commandes en mode souris, le Joy-Con 2 droit permettant de décorer les intérieurs, de créer des motifs persos et même de rédiger des messages à la main pour le panneau d’annonces.



La localisation des résidents en les appelant par leur nom. Cette fonctionnalité utilise le mégaphone disponible dans le jeu et le microphone intégré à la Nintendo Switch 2.



Des sessions multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs si chaque joueur joue à la Nintendo Switch 2 Edition.

Le jeu entre amis via CameraPlay*4. En connectant une caméra USB compatible (vendue séparément), vous pourrez voir les réactions des autres joueurs en jeu tout en explorant votre île ensemble. Les joueurs Nintendo Switch 2 pourront acheter la version physique ou la version numérique d’Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition au moment de la sortie du titre le 15 janvier. S’ils possèdent déjà le jeu sur Nintendo Switch, une mise à niveau payante*5 sera également disponible. Les précommandes de la mise à niveau payante sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Les deux versions du jeu proposeront des nouveautés à découvrir*6, comme : L’ouverture de l’hôtel : un hôtel ouvre ses portes sur le ponton, et il est géré par la famille Amiral. Pour attirer les touristes venus de l’extérieur de l’île, vous participerez à la décoration des chambres et bien plus encore. De plus, vous trouverez de nouveaux meubles et vêtements dans la boutique de souvenirs et vous pourrez habiller les mannequins avec des tenues que les touristes pourront porter.



un hôtel ouvre ses portes sur le ponton, et il est géré par la famille Amiral. Pour attirer les touristes venus de l’extérieur de l’île, vous participerez à la décoration des chambres et bien plus encore. De plus, vous trouverez de nouveaux meubles et vêtements dans la boutique de souvenirs et vous pourrez habiller les mannequins avec des tenues que les touristes pourront porter. Une vie insulaire plus pratique : envie d’un nouveau départ ? Resetti est là pour vous aider à mettre de l’ordre sur votre île grâce à son service très pratique de Déblayage Express. De plus, vous pourrez désormais agrandir votre espace de stockage pour y ranger jusqu’à 9000 objets. Et vous pourrez aussi y stocker des arbres, des arbustes et des fleurs.



: envie d’un nouveau départ ? Resetti est là pour vous aider à mettre de l’ordre sur votre île grâce à son service très pratique de Déblayage Express. De plus, vous pourrez désormais agrandir votre espace de stockage pour y ranger jusqu’à 9000 objets. Et vous pourrez aussi y stocker des arbres, des arbustes et des fleurs. Rever’îles : les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent créer et sauvegarder jusqu’à trois îles et jouer avec des amis en ligne. Sélectionnez la taille et la configuration de l’île, concevez-la et construisez-la de manière collaborative, accédez à votre inventaire et décorez-la, puis invitez des résidents de votre île d’origine.



: les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent créer et sauvegarder jusqu’à trois îles et jouer avec des amis en ligne. Sélectionnez la taille et la configuration de l’île, concevez-la et construisez-la de manière collaborative, accédez à votre inventaire et décorez-la, puis invitez des résidents de votre île d’origine. Collaborations : collectionnez des objets Nintendo comme l’Ultra Hand ainsi que les consoles Nintendo dans le jeu pour ajouter une touche classique à votre île. Les abonnés du Nintendo Switch Online peuvent également jouer à certains titres classiques de Nintendo dans le jeu lorsqu’ils interagissent avec des objets spécifiques liés aux consoles Nintendo. Des objets LEGO® feront également leur apparition avec cette mise à jour. De plus, vous pourrez utiliser certains amiibo*7 des séries The Legend of Zelda et Splatoon pour inviter certains personnages et débloquer divers objets inspirés de ces franchises.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition et de la mise à jour gratuite débarqueront le 15 janvier 2025 .

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Voir aussi notre test complet et nos vidéos exclusives.

