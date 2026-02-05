Nintendo Switch
Monster Hunter - Des promos "monstres" sur l'eShop avant la sortie de Monster Hunter Stories 3
Par ggvanrom - Il y a 11 heures
Le mois de mars signera le retour de la licence Monster Hunter sur Nintendo Switch 2 avec la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Et si en attendant le 13 mars vous en profitiez pour vous remettre à jour sur le reste des jeux de la licence ? C'est en tout cas ce que vous propose Capcom avec des remises plus qu'intéressantes sur sa collection Monster Hunter. Vous pouvez ainsi profiter des jeux listés ci-dessous à petit prix dès à présent :
- Monster Hunter Rise - 7.99€
- Monster Hunter Rise + Sunbreak - 9.59€
- Monster Hunter Generations Ultimate - 4.99€
- Monster Hunter Stories - 9.89€
- Monster Hunter Stories 2 - 14.79€
- Monster Hunter Stories Collection - 19.79€
Source : Nintendo