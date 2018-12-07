Mario, Zelda, Pokémon, Final Fantasy... Aperçu des ventes des plus grandes franchises japonaises de jeux vidéo

Si vous vous demandez quel poids pèsent certaines franchises japonaises de jeux vidéo que vous adorez, les derniers chiffres de ventes publiées par le compte Twitter Genki, devraient vous apporter des réponses. Retrouvez cette liste ci-dessous qui inclut des licences prestigieuses notament mario, Zelda, Animal crossing, Resident Evil, Dragon Quest, Street Fighter, Persona, Sonic, etc.

Quelques-unes des séries de jeux vidéo japonais les plus vendues (source : Genki_JPN) Mario – plus de 950 millions

Pokémon – 489 millions

Final Fantasy – 204 millions

Resident Evil – 178 millions

Zelda – plus de 160 millions

Monster Hunter – 123 millions

Gran Turismo – 100 millions

Dragon Quest – 95 millions

Animal Crossing – 83 millions

Super Smash Bros. – 77 millions

Metal Gear – 65,1 millions

Tekken – 61M

Street Fighter – 58 millions

Kirby – Plus de 50 millions

Mega Man – 43 millions

Dark Souls – 39,71 millions

Kingdom Hearts – 37 millions

Devil May Cry – 37 millions

Elden Ring – 35 millions

Tales of – 31,21 millions

Yakuza/ Like a Dragon – plus de 27,7 millions

Persona – plus de 23,5 millions

Sonic – 1,77 milliard (y compris les téléchargements F2P)

Nintendo Switch 2 : les meilleurs jeux de novembre 2025

Et toujours :