Multi

Mario, Zelda, Pokémon, Final Fantasy... Aperçu des ventes des plus grandes franchises japonaises de jeux vidéo

Par rifraff - Il y a 2 heures

Si vous vous demandez quel poids pèsent certaines franchises japonaises de jeux vidéo que vous adorez, les derniers chiffres de ventes publiées par le compte Twitter Genki, devraient vous apporter des réponses. Retrouvez cette liste ci-dessous qui inclut des licences prestigieuses notament mario, Zelda, Animal crossing, Resident Evil, Dragon Quest, Street Fighter, Persona, Sonic, etc.

Quelques-unes des séries de jeux vidéo japonais les plus vendues (source : Genki_JPN)

  • Mario – plus de 950 millions
  • Pokémon – 489 millions
  • Final Fantasy – 204 millions
  • Resident Evil – 178 millions
  • Zelda – plus de 160 millions
  • Monster Hunter – 123 millions
  • Gran Turismo – 100 millions
  • Dragon Quest – 95 millions
  • Animal Crossing – 83 millions
  • Super Smash Bros. – 77 millions
  • Metal Gear – 65,1 millions
  • Tekken – 61M
  • Street Fighter – 58 millions
  • Kirby – Plus de 50 millions
  • Mega Man – 43 millions
  • Dark Souls – 39,71 millions
  • Kingdom Hearts – 37 millions
  • Devil May Cry – 37 millions
  • Elden Ring – 35 millions
  • Tales of – 31,21 millions
  • Yakuza/ Like a Dragon – plus de 27,7 millions
  • Persona – plus de 23,5 millions
  • Sonic – 1,77 milliard (y compris les téléchargements F2P)

Nintendo Switch 2 : les meilleurs jeux de novembre 2025

Et toujours :

Source : Com/2025/11/15/heres-a-look-at-sales-figures-for-some-of-japans-biggest-gaming-franchises/
Super Smash Bros. Ultimate
Nintendo
HAL Laboratory

  • 07 décembre 2018
  • 07 décembre 2018
  • 07 décembre 2018
Business

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue
Kirby ELMO – NS2 Edition + Le pays des étoiles filantes
Nintendo

  • 28 août 2025
  • 28 août 2025
  • 28 août 2025
ELDEN RING Tarnished Edition
From Software

  • 2025
  • 2025
  • 2025
Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition
Nintendo
Game Freak

  • 16 octobre 2025
  • 16 octobre 2025
  • 16 octobre 2025
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Capcom

  • 13 mars 2026
  • 2026
  • 2026
Super Mario Bros.WONDER + Rendez-vous au parc Bellabel

  • 2026
  • 2026
  • 2026

Sur le même sujet

4
Image news
Super Smash Bros. Ultimate(7.0.0) : Byleth est disponible
5
Image news
amiibo Min Min : il n'est désormais plus nécessaire de déballer s...
0
Image news
Super Smash Bros. Ultimate : la version 8.1.0 comporte un bug qui...