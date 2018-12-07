Mario, Zelda, Pokémon, Final Fantasy... Aperçu des ventes des plus grandes franchises japonaises de jeux vidéo
Si vous vous demandez quel poids pèsent certaines franchises japonaises de jeux vidéo que vous adorez, les derniers chiffres de ventes publiées par le compte Twitter Genki, devraient vous apporter des réponses. Retrouvez cette liste ci-dessous qui inclut des licences prestigieuses notament mario, Zelda, Animal crossing, Resident Evil, Dragon Quest, Street Fighter, Persona, Sonic, etc.
Quelques-unes des séries de jeux vidéo japonais les plus vendues (source : Genki_JPN)
- Mario – plus de 950 millions
- Pokémon – 489 millions
- Final Fantasy – 204 millions
- Resident Evil – 178 millions
- Zelda – plus de 160 millions
- Monster Hunter – 123 millions
- Gran Turismo – 100 millions
- Dragon Quest – 95 millions
- Animal Crossing – 83 millions
- Super Smash Bros. – 77 millions
- Metal Gear – 65,1 millions
- Tekken – 61M
- Street Fighter – 58 millions
- Kirby – Plus de 50 millions
- Mega Man – 43 millions
- Dark Souls – 39,71 millions
- Kingdom Hearts – 37 millions
- Devil May Cry – 37 millions
- Elden Ring – 35 millions
- Tales of – 31,21 millions
- Yakuza/ Like a Dragon – plus de 27,7 millions
- Persona – plus de 23,5 millions
- Sonic – 1,77 milliard (y compris les téléchargements F2P)
