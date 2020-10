Masahiro Sakurai s'exprime sur la difficulté d'intégrer Minecraft dans Super Smash Bros. Ultimate

C'est l'évènement du jour : Minecraft et son univers débarquent dans Super Smash Bros. Ultimate. Difficile d'y échapper si vous êtes gamer, et d'ailleurs sur Nintendo-Master, pratiquement toutes nos news y ont été consacrés. Pourtant peu d'infos pour le moment et il faudra même attendre samedi 3 octobre en pré ouverture du Minecraft Live pour découvrir la date de disponibilité et un peu de gameplay. Cependant, lors de la présentation de cet après midi, Masahiro Sakurai s'est expliqué un peu sur la présence de la licence et les difficultés que cela posait... D'après Masahiro Sakurai, intégrer Minecraft dans Smash est quasiment impossible et il faut vraiment du génie ! Heureusement, en toute modestie (bien sûr) Masahiro Sakurai n'en manque pas et il ne pouvait donc que relever le défi. Pour autant, cela n'a pas été simple et il a même fallu revoir tous les stages du jeu pour qu'on puisse y poser des blocs... Si vous avez raté l'intervention du "maître", retrouvez la en français dans la vidéo ci-dessous;

