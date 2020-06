Minecraft : Nether Update - Trailer de la mise à jour disponible sur Nintendo Switch

Minecraft vient de recevoir une "grosse" mise à jour sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows 10 et plus encore sur la version Bedrock et Windows, Mac OS et Linux sur la version Java. Nommée Nether Update est censée faire monter la température et introduire de nouveaux biomes, créatures et blocs. Retrouvez ci-dessous la présentation de cette mise à jour ainsi que son trailer US. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Minecraft officiel.

DÉCOUVRE LE CÔTÉ OBSCUR DE MINECRAFT Au-delà de la Surface s’étend un monde ancien et inconnu de la plupart des joueurs… du moins jusqu’à maintenant. La Nether Update fait monter la température avec l’introduction de nouveaux biomes, créatures et blocs. Découvrez Netherite, un nouveau matériau puissant qui fait ressembler le diamant à un pavé. Méfiez-vous des Piglins lorsque vous échangez des coups ou concluez un accord. Évitez les hoglins hideux, ou chassez-les pour une collation museau. Explorez les Terres du Néant, fouillez les Vallées des Âmes et des Sables, traversez les deltas de basalte ou aventurez-vous dans les forêts pourpres et déformées. Mais n'oubliez pas de fabriquer une ancre de réapparition. Vous savez, juste au cas où. Ce n'est pas comme si vous alliez tomber dans la lave, ou si vous vous disputiez avec un Piglin. Pas du tout… * éclate de rire diabolique et maniaque * DÉCOUVRE LA NETHERITE, UNE MATIÈRE PREMIÈRE PLUS ROBUSTE QUE LE DIAMANT Matériau d’une robustesse et d’une durabilité inégalée dans Minecraft, la Netherite pure a disparu : les Piglins ont entièrement dépouillé ses minerais. Désormais, la seule façon de s’en procurer est de récupérer des fragments de Netherite dans les débris antiques. PRÉPARE-TOI À BATAILLER OU À COMMERCER AVEC LES PIGLINS Les Piglins peuvent se montrer ronchons, mais ils sont prêts à échanger si tu as avec toi des objets qui les intéressent. Essaie de ne pas te les mettre à dos ! FAIS CONNAISSANCE AVEC LES PIGLINS, ÉVITE LES HOGLINS OU CHASSE-LES ! Et voici la créature au groin (et au goût) le plus développé de Minecraft ! Reste loin des Hoglins, sauf si tu as l’audace de vouloir les chasser. Sois prudent si tu les approches. NOUVEAU BLOC DE CIBLE Tu as toujours rêvé de rendre tes interrupteurs à redstone plus flexibles ? Alors, essaie le bloc de cible ! CARTE GRATUITE : LE CHEMIN DU NETHER Un portail est apparu pendant la nuit sur l’île Coquelicot et le

maire a disparu ! Aventure-toi dans le Nether pour découvrir ce qui s’est passé. Découvre tous les biomes supplémentaires du Nether Étudie les nouvelles créatures du Nether et apprends lesquelles sont dangereuses et lesquelles pourront t’aider Mine et crée des objets avec le nouveau minerai, la Netherite Parcours le Nether pour retrouver et sauver le maire ! AVENTURE-TOI SUR LE CHEMIN DU NETHER

