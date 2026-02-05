Nintendo Direct : Partner Showcase - 05.02.2026 : toutes les annonces et tout ce qu'il faut retenir

A priori, ce n'est pas le Nintendo Direct qu'on attendait... Mais qui sait ? Le NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE diffusé ce jour dès 15H (et que vous pouvez voir et revoir ICI) nous reserve peut-être des surprises ? Des annonces inattendues, des démos ou des sorties instantanées ?

Pour tout savoir, retrouvez notre résumé complet de toutes les annonces et de tout ce qu'il faut retenir de l'évenement. Prêt ? C'est parti !

Toutes les annonces du NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 05.02.2026

Orbitals : le jeu façon anime des années 80 fait son arrivée sur Switch 2 en exclusivité cet été

Jeux Nintendo Switch (compatibles Switch 2)

PARANORMASIGHT :: The Mermaid's Curse - Le 19 février 2026

- Le 19 février 2026 CAPTAIN TSUBASA 2 : WORLD FIGHTER annoncé

Jeux Nintendo Switch 2 (parfois aussi disponible sur NSW1)

TOKYO SCRAMBLE : exclusivité Nintendo Switch 2 - Sortie le 11 février 2026

: exclusivité Nintendo Switch 2 - Sortie le 11 février 2026 Valheim annoncé sur Nintendo Switch 2

annoncé sur Nintendo Switch 2 Hollow Knight : Silksong débarque sur Nintendo Switch 2 aujourd'hui (gratuit pour les possesseurs de la version Switch)

débarque sur Nintendo Switch 2 aujourd'hui (gratuit pour les possesseurs de la version Switch) Football Kick-Off! cet été sur NSW2

cet été sur NSW2 The Adventures of Elliot: The Millennium Tales : le 18 juin sur Nintendo Switch 2

: le sur Nintendo Switch 2 SUPER BOMBERMAN COLLECTION débarque aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch (version physique en août)

débarque aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch (version physique en août) FINAL FANTASY VII REBIRTH le 3 juin sur Nintendo Switch 2

le sur Nintendo Switch 2 PRAGMATA débarque le 24 avril - Démo disponible aujourd'hui.

débarque - Démo disponible Turok Origins annoncé sur Nintendo Switch - Sortie cet automne

annoncé sur Nintendo Switch - Sortie Kyoto Xanadu annoncé sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch - Dispo cet été

annoncé sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch - Dispo cet été Digimon story Time Stranger sortira le 10 juillet prochain sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch

sortira le sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch Granblue Fantasy Relink - Endless Ragnarok fera son arrivé le 9 juillet sur Nintendo Switch 2

fera son arrivé le sur Nintendo Switch 2 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection débarque le 13 mars sur NSW2 - Démo disponible aujourd'hui !

débarque le 13 mars sur NSW2 - Démo disponible aujourd'hui ! ARCADE ARCHIVES 2 s'agrandit avec de nouveaux titres

s'agrandit avec de nouveaux titres Console Archives débarque avec des jeux comme Doraemon, SONIC WINGS spécial et d'autres... Cool Boarders et Ninja Gaiden II dispo aujourd'hui

débarque avec des jeux comme et d'autres... et dispo aujourd'hui Quelques titres : Scott Pilgrim EX - Le 3 mars Another Edem Begins NSW2 Edition - Cet été REANIMAL - Le 13 février WWE 2K26 - Le 13 février Star Trek: Voyager - Across the Unknown - Le 18 février Disney Dreamlight Valley - NSW2 Edition - Le 25 mars PGA TOUR 2K25 - Le 6 février Culdcept BEGINS - Le 7 juillet Goat Simulator 3 - Le 1er avril Shadow Tactics : Blades of the Shogun - Le18 mars Tales of ARISE Beyond the Dawn Edition _ Le 22 mai

Resident Evil Requiem se dévoile un peu plus... Le 27 février en même temps que els anciens opus

se dévoile un peu plus... Le 27 février en même temps que els anciens opus Premier coup d'oeil sur les amiibo du jeu qui débarqueneront cet été

qui débarqueneront cet été Fallout 4 : Anniversaire Edition débarque le 24 février prochain

débarque le 24 février prochain Indiana Jones et le Cercle Ancien se dévoile sur NSW2 - Sortie le 12 mai

se dévoile sur NSW2 - Sortie le 12 mai The Elder Scrolls: Oblivion Remastered annoncé sur NSW2 pour 2026

Et voilà ! C'est tout pour aujourd'hui. A l'arrivée quelques belles annonces qui montrent que l'on bascule doucement mais sûrement vers la Nintendo Switch 2. Avec en prime les démos disponibles aujourd'hui de PRAGMATA et de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaires

Retrouvez ci-dessous plus d'informations sur les jeux présentés :

Retrouvez ci-dessous plus d'informations sur les jeux présentés : Indiana Jones et le Cercle Ancien : lorsque l'aventure appelle, Indiana Jones répond toujours présent. Le légendaire archéologue fait son retour dans une aventure authentique se déroulant en 1937 entre Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade. Faites appel au fouet d'Indy et à votre esprit affûté pour affronter des forces sinistres et découvrir le secret du Cercle Ancien dans un périple à travers le globe qui vous mènera des salles de l'université Marshall aux temples engloutis de Sukhothaï. Indiana Jones et le Cercle Ancien fera son arrivée en version physique et numérique le 12 mai sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Fallout 4: Anniversary Edition : célébrez une décennie d'aventure, de survie et de choix dans un monde à jamais transformé. Incarnez un résident d'abri et pillez, luttez, construisez, et forgez des alliances pour reconstruire les Terres désolées et ce qu'il reste de la civilisation dans Fallout 4: Anniversary Edition. Explorez librement les retombées de vos décisions dans un immense monde ouvert qui propose des centaines de lieux, personnages et quêtes à découvrir. Cette nouvelle édition du jeu inclut également six extensions officielles ainsi que de plus de 150 éléments du Creation Club qui enrichissent l'aventure. Équipez votre Pip Boy et partez à la découverte des Terres désolées dans Fallout 4: Anniversary Edition, qui fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 en version numérique le 24 février et en version physique le 28 avril. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : retrouvez et explorez les vastes paysages de Cyrodiil comme jamais auparavant dans ce célèbre RPG fantastique en monde ouvert qui fait son retour avec des graphismes améliorés et un gameplay raffiné. Anciens et nouveaux joueurs sont invités à arpenter l'environnement foisonnant de Tamriel dans cette version modernisée du Jeu de l'année 2006. Fort de nouveaux visuels et de performances améliorées, de nombreux éléments du jeu allant des personnages aux armes, jusqu'aux brioches et aux meules de fromages, ont été méticuleusement recréés à la main. Découvrez tout ce que ce classique tant apprécié a à offrir avec ses extensions d'histoire « Les îles Trémensides » et « Chevaliers des Neuf », et plus encore. Tous les chemins ramènent à Oblivion dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, qui fera son arrivée en version physique et en version numérique cette année sur Nintendo Switch 2. TOKYO SCRAMBLE : un combat pour la survie débute loin sous la ville de Tokyo, où vivacité d'esprit et rapidité dans la prise de décisions feront la différence entre la vie et la mort. Vous incarnez Anne, une survivante qui se réveille piégée dans un réseau de cavernes souterraines envahies par les zinos, de mystérieuses créatures proches des dinosaures. Faites preuve de discrétion, de stratégie, de vivacité d'esprit et d'une détermination sans faille pour échapper de ce monde préhistorique. De plus, avec GameShare1, jusqu'à quatre personne peuvent faire équipe en local ou bien en ligne via GameChat2 pour aider Anne à survivre aux dangers des profondeurs dans TOKYO SCRAMBLE, qui fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 11 février. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Resident Evil Requiem : une nouvelle ère de survival horror arrive avec Resident Evil Requiem, nouvel opus et le plus immersif à ce jour de la série acclamée. Plongez dans l'action en incarnant l'analyste du FBI Grace Ashcroft et le légendaire agent Leon S. Kennedy, dont les destines et les styles de jeu uniques s'entremêlent dans une expérience palpitante et émouvante qui vous glacera le sang. Suivez l'histoire à votre façon en choisissant parmi plusieurs niveaux de difficulté et alternant à tout moment entre vue à la première personne et vue à la troisième personne. De plus, une manette Pro Nintendo Switch 2 édition Resident Evil Requiem sera elle aussi disponible au lancement du jeu, tandis que les tous premiers amiibo Resident Evil, à l'effigie de Grace et de Leon, feront leur arrivée cet été. Resident Evil Requiem fera son arrivée le 27 février sur Nintendo Switch 2. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop. PRAGMATA : explorez le tout nouveau jeu d'action-aventure de science-fiction de Capcom. Dans un futur proche, le voyageur spatial Hugh Williams et l'androïde Diana doivent s'échapper d'une station de recherche lunaire et trouver un moyen de retourner sur Terre. Incarnez simultanément les deux protagonistes en utilisant les capacités uniques de Diana qui peut hacker les ennemis pour exposer leurs points faibles, permettant à Hugh de les atteindre grâce aux nombreuses armes variées qu'il peut manipuler. PRAGMATA fera son arrivée le 24 avril sur Nintendo Switch 2, un amiibo de Diana sera également disponible à cette date et il pourra être utilisé pour obtenir des objets en jeu. Découvrez le gameplay unique de ce titre avec sa démo gratuite qui fera son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop. Orbitals : envolez-vous aux côtés de Maki et Omura pour une aventure intergalactique à deux en coop se déroulant dans un univers inédit d'animé rétro. Dans ce titre à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2, unissez vos forces et partez à l'exploration au-delà de la tempête cosmique pour sauver votre foyer. Ce titre élaboré pour la coop asymétrique à deux personnes est jouable en local sur écran partagé ou en ligne via GameShare, et récompense la coordination et la communication. Unissez vos forces pour sauver la station dans Orbitals, qui fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 cet été. FINAL FANTASY VII REBIRTH : le sort de la planète est désormais entre vos mains dans le deuxième volet du projet de remake de FINAL FANTASY VII arrive sur Nintendo Switch 2. Cloud Strife et ses compagnons quittent Midgar pour explorer le vaste monde à la poursuite de Séphiroth, un être tout droit surgi du passé de Cloud et déterminé à contrôler le monde. Arpentez de vastes plaines à dos de chocobo et explorez un immense monde qui fourmille de rencontres et de découvertes à faire au fil de l'histoire. Rejoignez Cloud Strife et ses compagnons dans FINAL FANTASY VII REBIRTH, qui fera son arrivée le 3 juin sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop, et il sera possible d'obtenir des bonus numériques en précommandant l'une des différentes éditions du jeu. Kyoto Xanadu : prenant place dans une réalité parallèle où Kyoto est la capitale du Japon, Kyoto Xanadu vous invite à affronter les monstres et les méandres du grand labyrinthe que l'on nomme Xanadu. Incarnez un étudiant, relevez les défis du labyrinthe et progressez au fil de vos batailles au sein de Xanadu tout en renforçant vos relations avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Découvrez la vérité sur le labyrinthe ainsi que sur Kyoto dans Kyoto Xanadu, qui fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok : embarquez pour une aventure épique dans le monde des cieux. Dans cet action RPG aux visuels somptueux, partez à l'aventure aux côtés d'un casting varié d'allés, explorez des îles flottant dans les cieux, et affrontez de puissants ennemis. Avec un casting de plus de 20 personnages jouables, composez votre équipe de quatre en local3 ou en ligne4 pour prendre part à de l'action multijoueur dans Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, qui fera son arrivée le 9 juillet sur Nintendo Switch 2. PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse : jusqu'où iriez-vous pour survivre à une malédiction ? Élucidez un captivant mystère paranormal en adoptant plusieurs points de vue dans ce tout nouvel opus de la série PARANORMASIGHT. Prenant place dans la région côtière d'Ise-shima, au Japon, ce nouveau récit autonome présente de nouveaux lieux immersifs, des légendes surnaturelles ainsi qu'une nouvelle galerie de personnages à incarner tandis que vous plongerez au cœur des mystères glaçants qui entourent les sirènes d'Ise. PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse fera son arrivée le 19 février sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Turok: Origins : affrontez des dinosaures féroces et une menace extraterrestre dans Turok: Origins sur Nintendo Switch 2. Embarquez dans une aventure interplanétaire à la recherche d'un pouvoir capable de renverser le cours de la guerre, en solo ou à plusieurs en ligne. Turok: Origins fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch 2. Digimon Story Time Stranger : le destin de deux mondes repose sur vos épaules dans Digimon Story Time Stranger, tandis qu'une apocalypse menace de détruire le monde des humains et le Digimonde. Pour les sauver, vous devrez faire appel à plus de 450 Digimon aux chemins d'évolution non linéaires afin de triompher de combats stratégiques au tour par tour. Sur Nintendo Switch 2, vous pourrez également choisir entre deux modes d'affichage. Digimon Story Time Stranger fera son arrivée le 10 juillet sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. Valheim : devenez l'un des guerriers élus d'Odin et survivez à un monde infesté de monstres dans ce jeu d'exploration renommé. Bravez l'aventure en solo ou à jusqu'à 10 en ligne pour explorer un gigantesque monde aux terres et aux océans en génération procédurale. Entièrement optimisé pour la Nintendo Switch 2, le jeu prend en charge le mode souris des Joy-Con 2 et les vibrations HD 2. Bâtissez des forts imposants, créez de nouveaux équipements et cuisinez des plats pour vous préparer aux batailles à venir dans Valheim, qui fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2. MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION : embarquez pour une toute nouvelle aventure dans ce nouvel opus de la série de RPG au tour par tour signée Capcom. Découvrez un univers où le monde naturel est au bord de la destruction, où les monstres sont menacés d'extinction, et où un Dragon Ancien se dresse entre vous et la vérité. Liez-vous à vos Monsties, élevez-les et débloquez de puissantes capacités grâce au Rite de transmission et à la Restauration d'habitat dans MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION, qui fera son arrivée le 13 mars sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande et en version démo dans la journée sur le Nintendo eShop. CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS : préparez-vous pour de l'action footballistique spectaculaire avec le nouvel opus de la série d'animation Captain Tsubasa tant appréciée à travers le monde. Le jeu réunit plus de 110 personnages représentant 22 équipes d'élite. Enchaînez les actions d'exception réalisées par des athlètes internationaux et vivez des matchs à couper le souffle, rythmés par les techniques spéciales et les frappes puissantes que vous décocherez pour tenter de décrocher la suprématie footballistique. CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch. SUPER BOMBERMAN COLLECTION : les jeux de bataille SUPER BOMBERMAN reviennent avec une collection de 7 titres, pour 12 versions différentes, dont des versions localisées inédites de SUPER BOMBERMAN 4 et SUPER BOMBERMAN 5 ! La collection inclut également un mode Boss Rush, des fonctions d'assistance, des bibliothèques et plus encore, ainsi que la possibilité de jouer à quatre avec GameShare. SUPER BOMBERMAN COLLECTION – Nintendo Switch 2 Edition sur Nintendo Switch 2 et SUPER BOMBERMAN COLLECTION sur Nintendo Switch feront leur arrivée dans la journée. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition : l'heure est venue de choisir votre destin. Explorez un labyrinthe de cavernes, combattez des créatures corrompues et résolvez les mystères dissimulés au cœur du royaume depuis le confort de votre Nintendo Switch 2. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition est une version enrichie d'une meilleure résolution, d'une fréquence d'images améliorée et d'effets supplémentaires du jeu classique d'action et d'aventure en 2D qui prend place dans un vaste monde souterrain interconnecté. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 dans la journée. De plus, si vous disposez d'un exemplaire du jeu sur Nintendo Switch, vous pouvez gratuitement mettre le jeu à niveau5 vers sa version Nintendo Switch 2 Edition. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales : embarquez pour un dangereux périple à travers quatre âges distincts dans le but de lever une malédiction et de sauver le royaume dans The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Dans ce nouveau RPG d'action solo conçu par l'équipe derrière la série OCTOPATH TRAVELER, incarnez Elliot l'aventurier et son amie Faie la fée, et partez à la découverte d'un récit plein d'action, d'exploration et d'émotions. Préparez-vous à maîtrisez sept catégories d'armes différentes, à essayer différentes combinaisons de magilithes pour améliorer votre équipement, et à faire appel aux puissantes capacités de votre alliée féérique dans The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, qui fera son arrivée le 18 juin sur Nintendo Switch 2. Nouveaux jeux Arcade Archives 2 et Console Archives : préparez-vous pour des expériences classiques à suivre chez vous comme en déplacement. Affrontez des ennemis impitoyables, des pièges redoutables et des puissances surnaturelles pour mettre fin aux sinistres plans de l'empereur Ashtar dans Console Archives NINJA GAIDEN II: THE DARK SWORD OF CHAOS, ou découvrez le frisson des sports extrêmes dans Console Archives Cool Boarders en descendant à toute vitesse des montagnes enneigées et réalisant des sauts et des figures spectaculaires. Ces titres feront leur arrivée sur Nintendo Switch 2 dans la journée. D'autres titres sont à venir cette année tels qu'Arcade Archives 2 Rave Racer sur Nintendo Switch 2 et Arcade Archives Rave Racer sur Nintendo Switch, où chaque circuit est un festival de couleurs, de virages en épingle et de dénivelés spectaculaires qui mettront vos compétences à rude épreuve. Doraemon, SONIC WINGS Special, et d'autres titres encore rejoindront la série Console Archives. eFootball Kick-Off! : vivez le frisson et la passion du football où et quand vous voulez, en solo ou à plusieurs en ligne comme hors ligne avec eFootball Kick-Off!. Créez votre propre club et prenez part à des compétitions à travers le monde dans le mode Circuit mondial, ou vivez l'effervescence du festival du football ultime où les équipes nationales s'affrontent pour la suprématie mondiale dans le mode Coupe internationale. Les néophytes peuvent aussi participer à l'action grâce à un football à 6 qui offre de nombreuses opportunités de marquer des buts, et à un système de classement qui évalue vos performances et vous permet de progresser à mesure que vous vous améliorez. eFootball Kick-Off! fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2. Outre les jeux énoncés ci-dessus, la présentation a également inclus un montage regroupant plusieurs autres titres à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, dont : Disney Dreamlight Valley – Nintendo Switch 2 Edition, où vous pourrez explorer un monde où abonde la magie de Disney dans une version enrichie de performances améliorées, de meilleurs graphismes, d'une limite d'objets agrandie et plus encore, qui fera son arrivée le 25 mars sur Nintendo Switch 2. PGA TOUR 2K25, où vous pourrez monter sur les plus grandes scènes du golf et montrer au monde que vous avez les capacités pour devenir, vous aussi, une légende en prenant part aux plus grandes épreuves : le PGA Championship, l'U.S. Open et l'Open Championship. Votre objectif, c'est la première place ou rien dans PGA TOUR 2K25, qui fera son arrivée le 6 février sur Nintendo Switch 2. WWE 2K26, où vous attend l'effectif le plus complet de l'histoire de la franchise avec plus de 400 Superstars et Légendes de plusieurs ères. Avec de nouveaux types de match, le mode Univers et un mode Ma FACTION étendu, le ring vous attend le 13 mars sur Nintendo Switch 2. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Shadow Tactics: Blades of the Shogun, où vous devrez faire preuve de stratégie et de furtivité pour vaincre vos ennemis et atteindre vos objectifs. Le jeu fera son arrivée le 18 mars sur Nintendo Switch 2 et est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Another Eden Begins, un RPG où un voyage au-delà du temps et de l'espace est sur le point de débuter. Le titre fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Goat Simulator 3, qui fait son arrivée sur Nintendo Switch 2 et où vous pourrez semer le chaos en solo ou en duo. Le jeu fera son arrivée le 1er avril et sera disponible en précommande dans la journée sur le Nintendo eShop. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition, où il sera temps de faire rouler les dés, d'invoquer des créatures et de décrocher la victoire au cours de la bataille de stratégie ultime. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition sur Nintendo Switch 2 et Culdcept BEGINS sur Nintendo Switch feront leur arrivée le 16 juillet. Scott Pilgrim EX, une toute nouvelle aventure de combat jouable à plusieurs qui traverse le temps, l'espace et les rues de Toronto, et qui fera son arrivée le 3 mars sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Star Trek: Voyager – Across the Unknown, qui vous place aux commandes de l'USS Voyager et où vous devrez faire preuve de stratégie pour ramener votre équipage à bon port, disponible le 18 février sur Nintendo Switch 2. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition, qui conte les aventures d'Alphen et de Shionne dans leur combat pour libérer la planète de 300 années d'oppression, qui fera son arrivée le 22 mai sur Nintendo Switch 2. REANIMAL, où deux orphelins doivent échapper à des horreurs inimaginables pour sauver leurs amis disparus. Ce jeu coopératif d'aventure et d'horreur fera son arrivée le 13 février sur Nintendo Switch 2, juste à temps pour la Saint-Valentin. Ce nouveau Nintendo Direct: Partner Showcase a présenté un florilège de classiques et de tout nouveaux titres à venir aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur Nintendo Switch, tels qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien, Fallout 4: Anniversary Edition, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Resident Evil Requiem, FINAL FANTASY VII REBIRTH, le jeu d'aventure et d'énigmes intergalactique à deux en coop, et plus encore.

