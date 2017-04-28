Nintendo met à jour sa liste des jeux Switch 1 et 2 les plus vendus - Mario Kart 8 Deluxe continue de cartonner

Lors de son dernier bilan financier, Nintendo a publié de nouveaux chiffres de ventes concernant ses jeux.

L'occasion de constater que malgré la sortie de la Nitnendo Switch 2, les "long sellers" de la Switch 1 continuent leur petit bonhomme de chemin.

Ainsi, on découvre que si en six mois, Mario Kart World s'est écoulé à 14,03 millions , plus d'un million d'exemplaires supplémentaires de Mario Kart 8 Deluxe ont été vendus au cours du dernier trimestre 2025 , portant le total des ventes du jeu à 70,59 millions d'exemplaires !

Pour plus de détails, retrouvez la liste des 20 meilleures ventes des deux Switch ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Les 20 titres Nintendo Switch 1 & 2 les plus vendus (au 31 décembre 2025 )

Mario Kart 8 Deluxe – 70,59 millions (+1,03 million) Animal Crossing : New Horizons – 49,32 millions (+700 000) Super Smash Bros. Ultimate – 37,44 millions (+510 000) The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 33,64 millions (+300 000) Super Mario Odyssey – 30,27 millions (+430 000) Pokémon Ecarlate et Violet – 28,08 millions (+470 000) Pokémon Épée et Bouclier – 27,08 millions (+120 000) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – 22,40 millions (+250 000) Super Mario Party – 21,28 millions (+50 000) New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,80 millions (+270 000) Nintendo Switch Sports – 17,84 millions (+1,57 million depuis mars 2025) Super Mario Bros. Wonder – 17,15 millions (+1,12 million depuis mars 2025) Mario Kart World – 14,03 millions (+4,46 millions) Super Mario Party Jamboree – 9,41 millions (+770 000) Légendes Pokémon : ZA – 8,41 M Donkey Kong Bananza – 4,25 millions (+760 000) Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition – 3,89 Mo Super Mario Galaxy 2 – 2,42 millions Super Mario Galaxy – 2,28 millions Kirby Air Riders – 1,76 m

Extrait du dernier dernier bilan financier :

J'aimerais maintenant parler des ventes de matériel et de logiciels dans notre activité dédiée aux plateformes de jeux vidéo. • En ce qui concerne les ventes de matériel, les ventes de Nintendo Switch 2 ont atteint 17,37 millions d'unités et celles de Nintendo Switch ont diminué de 66,0 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 3,25 millions d'unités. La croissance des ventes de matériel Nintendo Switch 2 a été stimulée par le « Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle » ainsi que par le « Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition Bundle », sorti en octobre. • En ce qui concerne les ventes de logiciels, les logiciels Nintendo Switch 2 ont totalisé 37,93 millions d'unités, tandis que les logiciels Nintendo Switch ont reculé de 12,1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 108,93 millions d'unités.• Les logiciels Nintendo Switch 2 ont continué à progresser, avec 14,03 millions d'unités vendues pour Mario Kart World, 4,25 millions pour Donkey Kong Bananza et 3,89 millions pour Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition. La hausse régulière des ventes de logiciels a également été favorisée par la grande variété de titres proposés par les éditeurs, qui offrent une gamme solide. • En ce qui concerne les logiciels Nintendo Switch, Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition a enregistré de fortes ventes avec 8,41 millions d'unités vendues au troisième trimestre. Étant donné que de nombreux titres Nintendo Switch sont également joués sur Nintendo Switch 2, les titres sortis pour Nintendo Switch au cours des années précédentes ont également connu des ventes stables.

Source : Nintendo