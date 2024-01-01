Nintendo Switch 2

Liste mise à jour des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir en 2026

Par rifraff - Il y a 12 heures

dans le sillage de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a mis à jour sa liste de jeux prévus sur Switch 1 et Switch 2. Comme d'habitude, rien de nouveau et il faudra probablement attendre un Nintendo Direct pour avoir une nouvelle vague de jeux;

Retrouvez ci-dessous les jeux Nintendo prévus cette année ainsi que les titres tiers avec, en prime, la traduction de leur pésentation tirée du bilan financier. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Jeux Nintendo SWITCH 2

Jeux Nintendo Switch

Les titres présentés ici constituent la gamme de jeux Nintendo Switch 2 développés en interne dont la sortie est prévue en 2026 et au-delà. 

• Le 15 janvier, nous avons sorti Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition. Le 12 février, nous sortirons Mario Tennis Fever

• À l'approche du printemps, nous prévoyons de sortir des titres tels que Pokémon Pokopia, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park et Yoshi and the Mysterious Book

• En préparant une gamme diversifiée comprenant des jeux supplémentaires tels que Fire Emblem:
Fortune's Weave et Splatoon Raiders qui tirent parti des performances et des nouvelles fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, nous accélérons encore davantage la
dynamique de la plateforme.

Remarque : Pokémon Pokopia sera publié par The Pokémon Company au Japon.

Passons maintenant aux titres first-party pour Nintendo Switch.

 • Nous continuons également à sortir de nouveaux titres pour Nintendo Switch, une plateforme qui compte désormais plus de 100 millions d'utilisateurs. 

• Nous prévoyons de sortir Tomodachi Life: Living the Dream et Rhythm Heaven Groove, qui marquent tous deux le retour de leurs séries respectives, ainsi que Pokémon
Champions. 

• Ces titres peuvent également être joués sur Nintendo Switch 2, nous espérons donc que les utilisateurs des deux plateformes apprécieront ces jeux.

Remarque : certains titres logiciels ne sont pas compatibles, et d'autres sont limités à certains styles de jeu. Pour plus d'informations, consultez https://www.nintendo.com/us/gaming-systems/switch-2/transferguide/compatible-games/.

Voici quelques exemples de titres pour Nintendo Switch 2 provenant d'autres éditeurs de logiciels qui sortiront en 2026 et au-delà. 

• Comme vous pouvez le constater, divers titres sont prévus pour satisfaire un large éventail de consommateurs, y compris les joueurs passionnés. 

• Grâce au soutien considérable des éditeurs de logiciels, la gamme de titres pour Nintendo Switch 2 continue de s'étoffer, contribuant ainsi grandement à l'élan pris par la plateforme depuis son lancement.

Lire aussi :

Un Partner Showcase pour le premier NINTENDO DIRECT de l'année ? 

,

Et toujours :

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Source : Nintendo
Business

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
Level 5

  • 31 décembre 2026
  • 31 décembre 2026
  • 31 décembre 2026
Pokémon Champions

  • 31 décembre 2026
  • 31 décembre 2026
  • 31 décembre 2026
Rhythm Paradise GROOVE !

  • décembre 2026
  • décembre 2026
  • décembre 2026
Tomodachi Life : Une vie de rêve
Nintendo

  • 31 décembre 2026
  • 31 décembre 2026
  • 31 décembre 2026
Splatoon Raiders

  • 2025
  • 2025
  • 2025
Mario Tennis Fever

  • 12 février 2026
  • 12 février 2026
  • 12 février 2026
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel
Nintendo

  • 26 mars 2026
  • 26 mars 2026
  • 26 mars 2026
Yoshi and the Mysterious Book

  • juin 2026
  • juin 2026
  • juin 2026
Resident Evil Requiem
Capcom

  • 27 février 2026
  • 27 février 2026
  • 27 février 2026
Fire Emblem : Fortune's Weave
Intelligent Systems

  • décembre 2026
  • décembre 2026
  • décembre 2026
Pokémon Pokopia
Nintendo
Koei Tecmo

  • 05 mars 2026
  • 05 mars 2026
  • 05 mars 2026

Sur le même sujet

10
Image news
Nintendo Switch 2 : les fans commencent, deux mois avant la sorti...
19
Image news
Nintendo prévient d'une possible pénurie à venir de Nintendo Swi...
9
Image news
Nintendo Wii U et 3DS : fin du online et des services en ligne a...