Liste mise à jour des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir en 2026
dans le sillage de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a mis à jour sa liste de jeux prévus sur Switch 1 et Switch 2. Comme d'habitude, rien de nouveau et il faudra probablement attendre un Nintendo Direct pour avoir une nouvelle vague de jeux;
Retrouvez ci-dessous les jeux Nintendo prévus cette année ainsi que les titres tiers avec, en prime, la traduction de leur pésentation tirée du bilan financier. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Jeux Nintendo SWITCH 2
- Mario Tennis Fever - 12 février
- Pokémon Pokopia - 5 mars
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel - 26 mars
- Yoshi and the Mysterious Book - Printemps 2026
- Fire Emblem : Fortune's Weave - 2026
- Splatoon Raiders - 2026
Jeux Nintendo Switch
- Tomodachi Life : Une vie de rêve - 16 avril
- Rhythm Paradise GROOVE ! - 2026
- Pokémon Champions - 2026
Les titres présentés ici constituent la gamme de jeux Nintendo Switch 2 développés en interne dont la sortie est prévue en 2026 et au-delà.
• Le 15 janvier, nous avons sorti Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition. Le 12 février, nous sortirons Mario Tennis Fever.
• À l'approche du printemps, nous prévoyons de sortir des titres tels que Pokémon Pokopia, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park et Yoshi and the Mysterious Book.
• En préparant une gamme diversifiée comprenant des jeux supplémentaires tels que Fire Emblem:
Fortune's Weave et Splatoon Raiders qui tirent parti des performances et des nouvelles fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, nous accélérons encore davantage la
dynamique de la plateforme.
Remarque : Pokémon Pokopia sera publié par The Pokémon Company au Japon.
Passons maintenant aux titres first-party pour Nintendo Switch.
• Nous continuons également à sortir de nouveaux titres pour Nintendo Switch, une plateforme qui compte désormais plus de 100 millions d'utilisateurs.
• Nous prévoyons de sortir Tomodachi Life: Living the Dream et Rhythm Heaven Groove, qui marquent tous deux le retour de leurs séries respectives, ainsi que Pokémon
Champions.
• Ces titres peuvent également être joués sur Nintendo Switch 2, nous espérons donc que les utilisateurs des deux plateformes apprécieront ces jeux.
Remarque : certains titres logiciels ne sont pas compatibles, et d'autres sont limités à certains styles de jeu. Pour plus d'informations, consultez https://www.nintendo.com/us/gaming-systems/switch-2/transferguide/compatible-games/.
Voici quelques exemples de titres pour Nintendo Switch 2 provenant d'autres éditeurs de logiciels qui sortiront en 2026 et au-delà.
• Comme vous pouvez le constater, divers titres sont prévus pour satisfaire un large éventail de consommateurs, y compris les joueurs passionnés.
• Grâce au soutien considérable des éditeurs de logiciels, la gamme de titres pour Nintendo Switch 2 continue de s'étoffer, contribuant ainsi grandement à l'élan pris par la plateforme depuis son lancement.
