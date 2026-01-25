Des rumeurs annoncent un Nintendo Direct en approche - Détails

Le Nintendo Direct de février sera-t-il diffusé en... février ? Le suspens est insoutenable.

Mais pas de panique. le leaker bien connu, NateTheHate l'assure, le traditionnel Nintendo Direct de février aura bien lieu en février (ouf, on a eu chaud), à priori lors de la première semaine de février .

Bon, il y a toujours un Nintendo Direct début février (voir les liens ci-dessous) et on ne voit pas pourquoi Nintendo dérogerait à la règle, surtout que le catalogue de jeux à venir sur Nintendo SWITCH 2 est plutôt restreint Il est vraiment temps que Nintendo se décide à passer la seconde.

Les KIRBY AIR RIDERS DIRECT, MARIO Galaxy, le film DIRECT et, prochainement TOMODACHI LIFE DIRECT, c'est très joli mais un "vrai" Nintendo Direct, c'est quand même mieux !

En attendant une annonce officielle (ou pas) n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

