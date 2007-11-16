Nintendo
Nintendo Direct spécial SUPER MARIO GALAXY, Le Film : toutes les infos et tout ce qu'il faut retenir
Par rifraff - Il y a 6 heures
Certains pensent que Nintendo en fait trop et devrait garder des surprises pour les spectateurs de SUPER MARIO GALAXY, Le Film...
Retrouvez ci-dessous, toutes les nouvelles infos contenues dans le Nintendo Direct spécial à voir dès maintenant !
- Shigeru Miyamoto présente...
- On retrouve Mario et Luigi dans le monde désertique à la pyramide à l'envers ("le Pays des Sables") issu de Super Mario Odyssey pour régler "un problème de tuyau"...
- Luigi essaye de ne plus être peureux "comme avant"
- Mario et Luigi trouvent le tuyau (celui vu après le générique du premier film) et trouvent... Yoshi
- Luigi en costume grenouille pour écrabouiller un Cheep Cheep géant !
- Surprise : Birdo sera là (voir détails ICI)
- Bébé Mario et bébé Luigi seront là aussi
- Nos héros rencontreront le dinosaure "réaliste" de Super Mario Odyssey qui, décidément sera très présent dans le nouveau film.
- Chris Meledandri, le PDG d'Illumination annonce que l'animation du film est terminée. Le film est désormais en phase de postproduction. L'équipe se concentre désormais sur le sound design et la musique.
- Le film est toujours réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic (la série Teen Titans GO!) avec une musique de Brian Tyler
- La bande son intégrera des musiques de Super Mario Galaxy et la bande son sera enregistrée avec un orchestre de 70 musiciens.
Et c'est tout... A priori, la bande annonce avait été prévue pour dévoiler Yoshi, sauf que l'info a fuité depuis bien longtemps et été logique puisque le premier film teasait la présence de Yoshi.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026. Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI
