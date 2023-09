Contra: Operation Galuga - La licence culte des années 80 de retour sur Nintendo Switch

Licence culte des années 80, Contra est de retour avec un tout nouvel opus dénommé Contra: Operation Galuga. Attendu pour le début de l'année 2024, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous suite à la diffusion du Nintendo Direct d'aujourd'hui (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI).

La légendaire série Contra fait son retour ! Contra: Operation Galuga est une refonte complète du jeu de run and gun d’action emblématique des années 80 proposant des graphismes et des sons modernisés. Découvrez de nouveaux niveaux, de nouvelles mécaniques de jeu, une refonte complète du système d’armes et des combats toujours plus explosifs en coop jusqu’à deux joueurs en mode Histoire et jusqu’à quatre en mode Arcade*3. Contra: Operation Galuga fera son arrivée début 2024 sur Nintendo Switch.