Nintendo Direct : Partner Showcase - 05.02.2026 : Tous les jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 réunis en une image

Le dernier Nintendo Direct : Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) nous a fait officiellement entrer dans l'ère de la Nintendo SWITCH 2. Pas mal d'annonces, beaucoup de portages mais aussi quelques nouveautés que nous vous avons détaillé ICI.

Mais une image valant parfois mieux que mille mots, retrouvez ci-dessous la traditionnelle infographie publiée que Nintendo publie à chaque foit et qui réunit tous les jeux du DIRECT. Enjoy.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

