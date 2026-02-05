Nintendo Switch 2
Nintendo Direct : Partner Showcase - 05.02.2026 : Tous les jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 réunis en une image
Par rifraff - Il y a 13 heures
Le dernier Nintendo Direct : Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) nous a fait officiellement entrer dans l'ère de la Nintendo SWITCH 2. Pas mal d'annonces, beaucoup de portages mais aussi quelques nouveautés que nous vous avons détaillé ICI.
Mais une image valant parfois mieux que mille mots, retrouvez ci-dessous la traditionnelle infographie publiée que Nintendo publie à chaque foit et qui réunit tous les jeux du DIRECT. Enjoy.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Lire aussi : Toutes les infos à retenir du NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 05.02.2026
Lire aussi :
- METROID PRIME 4 fait un flop
- La Switch 1 est la console la plus vendue de Nintendo à ce jour
- Nintendo publie ses 20 meilleures ventes sur switch 1 et Switch 2
- Nintendo publie les derniers chiffres de vente de la Switch 2
Un Partner Showcase pour le premier NINTENDO DIRECT de l'année ?
,
Et toujours :
- Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy
- Mario Wonder + Rendez-vous au parc Bellabel - Toutes les infos ici
- Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy
- Tous les détails deu KIRBY AIR RIDERS DIRECT 2
- TOMODACHI LIFE DIRECT : toutes les infos
- Metroid Prime 4 Beyond : Notre revue de tests