Le premier Nintendo Direct de l'année serait un Nintendo Direct : Partner Showcase

Février approche, et comme chaque année, les rumeurs autour du premier Nintendo Direct de l'année, généralement diffusé en février, se bousculent.

Dernièrement, c'est le spécialiste en rumeurs, NateTheHate qui a dégaîné le premier en affirmant qu'un NINTENDO DIRECT arriverait bien en février... Logique.

La date pourrait être le 4 ou le 5 février ... Cependant, il semblerait que GameXplain soit, à son tour, entré dans la danse pour préciser qu'il s'agirait d'un NINTENDO DIRECT : Partner Showcase, dédié aux jeux tiers, et non d'un Nintendo Direct standard. Un temps circonspect, NateTheHate a depuis confirmé lui aussi qu'il pensait que le prochain Direct serait un Partner Showcase.

En 2024 , Nintendo avait commencé l'année comme cela (souvenez-vous). Si c'est le cas, il faudra patienter encore un peu avant de découvrir les nouveaux jeux Nintendo prévus en 2026.

En attendant une annonce officielle (ou pas) n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

