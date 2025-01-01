Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sortira le 26 mars - Toutes les infos ici

Si nous n'avons toujours pas eu d'annonce pour le nouvel opus Mario 3D, Nintendo compte bien nous re-proposer en ce début d'année un retour au village des Fleurs avec la sortie de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel. Cette mise à jour, disponible à partir du 26 mars exclusivement sur Nintendo Switch 2 proposera aux joueurs plusieurs nouveautés que nous vous laissons découvrir ci-dessous, accompagnées du tout dernier trailer en date. Et pour ceux qui possèdent déjà le jeu sur Nintendo Switch, vous pourrez faire l'acquisition du patch de mise à niveau pour passer à la version Nintendo Switch 2.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel enrichit le Royaume des Fleurs en y ajoutant de nouveaux modes de jeu en coopération et en compétition, du contenu inédit, ainsi que des améliorations exclusives à la Nintendo Switch 2. Rassemblez vos amis et votre famille et découvrez le parc Bellabel, une nouvelle zone du Royaume des Fleurs comprenant deux grandes places regorgeant d’attractions. Formez des équipes ou affrontez-vous dans des défis comme Cagnotte nébuleuse, où vous devez collecter un maximum de pièces d’or, ou encore Bataille de bulles, dans lequel il faut se battre pour survivre avec le plus de vies possible.

La Place du multijoueur local propose 17 types d’attractions différentes auxquelles vous pouvez jouer avec jusqu’à trois amis sur la même console1. Le jeu est compatible avec la fonctionnalité GameShare, ce qui signifie que si un joueur possède le jeu, il peut le partager localement avec trois autres joueurs. Il est également possible de se rendre sur la Place des salons de jeu, dédiée au jeu en ligne et sans fil local. Ici, chaque joueur apporte sa propre console pour jouer en local ou en ligne3, et prend part à l’action sur son propre écran. Jusqu’à 12 amis peuvent s’affronter dans les six attractions supplémentaires disponibles sur la Place des salons de jeu.

Parmi les autres nouveautés de cette édition du jeu, vous trouverez notamment :