Les amiibo Super Mario Bros. Wonder disponibles en précommande
Par ggvanrom - Il y a 1 heure
Dans 2 mois exactement, les joueurs pourront (re)découvrir Super Mario Bros. Wonder dans une version améliorée avec Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel. En plus de cette sortie, et de la vente de la Fleur cancan, Nintendo a également annoncé la sortie de 3 nouveaux amiibo, dont on ignore encore les fonctionnalités. En revanche, les figurines sont d'ores et déjà disponibles en précommande chez plusieurs revendeurs au tarif de 19,99€ l'unité si le cœur vous en dit.