Les amiibo Super Mario Bros. Wonder disponibles en précommande

Par ggvanrom - Il y a 1 heure

Dans 2 mois exactement, les joueurs pourront (re)découvrir Super Mario Bros. Wonder dans une version améliorée avec Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel. En plus de cette sortie, et de la vente de la Fleur cancan, Nintendo a également annoncé la sortie de 3 nouveaux amiibo, dont on ignore encore les fonctionnalités. En revanche, les figurines sont d'ores et déjà disponibles en précommande chez plusieurs revendeurs au tarif de 19,99€ l'unité si le cœur vous en dit.

amiibo Mario Éléphant
Date de sortie : 26 mars 2026
Précommander sur fnac.com
amiibo Capitaine Toad et fleur cancan
Date de sortie : 26 mars 2026
Précommander sur fnac.com
Précommander sur cdiscount.com
amiibo Poplin et prince Florian​
Date de sortie : 26 mars 2026
Précommander sur fnac.com
Précommander sur cdiscount.com
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel
Nintendo

